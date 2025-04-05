https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/finlandiya-ottawa-antlasmasindan-cekilecegini-aciklamisti-varligimiz-ve-guvenligimiz-diger-1095166297.html

Finlandiya, Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı: 'Varlığımız ve güvenliğimiz diğer konulardan önemli'

Finlandiya, Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı: 'Varlığımız ve güvenliğimiz diğer konulardan önemli'

Sputnik Türkiye

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen yaptığı açıklamada, anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa sözleşmesinden çekilme kararının Finlandiya için kolay bir... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T17:42+0300

2025-04-05T17:42+0300

2025-04-05T17:43+0300

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Finlandiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, daha önce ülkenin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi için hazırlıklara başlayacağını söylemişti.Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, mayınlı alanların uygun şekilde işaretleneceğini ve siviller için tehlike oluşturmayacağını ifade edilirken, "Ottawa Sözleşmesi'nden çekiliyor olmamız uluslararası antlaşma sistemine olan bağlılığımızı hiçbir şekilde zayıflatmıyor. Aksine, bunu kontrollü bir şekilde yapacağız" cümlesi kaydedildi.Valtonen yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Cumhurbaşkanı Alexander Stubb daha önce yaptığı açıklamada Finlandiya'nın Rusya'dan geldiği iddia edilen bir 'tehdit' nedeniyle mayın yasağı konvansiyonundan çekilme seçeneğini incelediğini söylemişti. Buna karşılık Rusya ise defalarca kimseyi tehdit etmediğini söylemiş ve Batı sınırları yakınında eşi benzeri görülmemiş NATO faaliyetlerine dikkat çekmişti.Rusya'nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Finlandiya'nın Ottawa Antlaşması'ndan olası çekilmesi konusunda 'ne sıcak ne de soğuk' olduğunu söylemişti. Kuznetsov açıklamasında, "Finlandiya ordusu kendi ülkesinin topraklarını mayınlayacağı için ülkenin anlaşmadan çekilmesi sadece Finlandiya sakinleri için risk yaratacaktır" demişti.

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