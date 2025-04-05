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Finlandiya, Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı: 'Varlığımız ve güvenliğimiz diğer konulardan önemli'
Finlandiya, Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı: 'Varlığımız ve güvenliğimiz diğer konulardan önemli'
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen yaptığı açıklamada, anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa sözleşmesinden çekilme kararının Finlandiya için kolay bir... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T17:42+0300
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Finlandiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, daha önce ülkenin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi için hazırlıklara başlayacağını söylemişti.Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, mayınlı alanların uygun şekilde işaretleneceğini ve siviller için tehlike oluşturmayacağını ifade edilirken, "Ottawa Sözleşmesi'nden çekiliyor olmamız uluslararası antlaşma sistemine olan bağlılığımızı hiçbir şekilde zayıflatmıyor. Aksine, bunu kontrollü bir şekilde yapacağız" cümlesi kaydedildi.Valtonen yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Cumhurbaşkanı Alexander Stubb daha önce yaptığı açıklamada Finlandiya'nın Rusya'dan geldiği iddia edilen bir 'tehdit' nedeniyle mayın yasağı konvansiyonundan çekilme seçeneğini incelediğini söylemişti. Buna karşılık Rusya ise defalarca kimseyi tehdit etmediğini söylemiş ve Batı sınırları yakınında eşi benzeri görülmemiş NATO faaliyetlerine dikkat çekmişti.Rusya'nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Finlandiya'nın Ottawa Antlaşması'ndan olası çekilmesi konusunda 'ne sıcak ne de soğuk' olduğunu söylemişti. Kuznetsov açıklamasında, "Finlandiya ordusu kendi ülkesinin topraklarını mayınlayacağı için ülkenin anlaşmadan çekilmesi sadece Finlandiya sakinleri için risk yaratacaktır" demişti.
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Finlandiya, Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı: 'Varlığımız ve güvenliğimiz diğer konulardan önemli'

17:42 05.04.2025 (güncellendi: 17:43 05.04.2025)
© AA / Fariq Faraj MahmoodIrak - mayın - Irak- Irak-İran Savaşı
Irak - mayın - Irak- Irak-İran Savaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
© AA / Fariq Faraj Mahmood
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen yaptığı açıklamada, anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa sözleşmesinden çekilme kararının Finlandiya için kolay bir adım olmadığını söyledi.
Finlandiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, daha önce ülkenin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi için hazırlıklara başlayacağını söylemişti.

Ottawa Antlaşması, 3 Aralık 1997 tarihinde Kanada'nın Ottawa kentinde imzalan ve 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe giren, Dünyada büyüyen mayın sorununa karşı; anti-personel mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferinin yasaklanması ve imhasına dair sözleşme.

Sözleşmeye toplam 163 ülke taraf olmuştur.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, mayınlı alanların uygun şekilde işaretleneceğini ve siviller için tehlike oluşturmayacağını ifade edilirken, "Ottawa Sözleşmesi'nden çekiliyor olmamız uluslararası antlaşma sistemine olan bağlılığımızı hiçbir şekilde zayıflatmıyor. Aksine, bunu kontrollü bir şekilde yapacağız" cümlesi kaydedildi.
Valtonen yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Aslında sonuçta tepkiler oldukça ılımlı oldu ama açıkçası bu Finlandiya için de kolay bir adım değil. Finlandiya'nın dış ve güvenlik politikasının ana hedefi toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı ve her şeyden önce halkımızın varlığını ve güvenliğini sağlamaktır. Dolayısıyla, tüm bu konular birbirleriyle tartıldığında, varlığımız ve güvenliğimiz diğer konulardan biraz daha önemli hale geliyor.

Cumhurbaşkanı Alexander Stubb daha önce yaptığı açıklamada Finlandiya'nın Rusya'dan geldiği iddia edilen bir 'tehdit' nedeniyle mayın yasağı konvansiyonundan çekilme seçeneğini incelediğini söylemişti. Buna karşılık Rusya ise defalarca kimseyi tehdit etmediğini söylemiş ve Batı sınırları yakınında eşi benzeri görülmemiş NATO faaliyetlerine dikkat çekmişti.
Rusya'nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Finlandiya'nın Ottawa Antlaşması'ndan olası çekilmesi konusunda 'ne sıcak ne de soğuk' olduğunu söylemişti. Kuznetsov açıklamasında, "Finlandiya ordusu kendi ülkesinin topraklarını mayınlayacağı için ülkenin anlaşmadan çekilmesi sadece Finlandiya sakinleri için risk yaratacaktır" demişti.
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