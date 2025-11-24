https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/ferdi-tayfurun-cocuklari-arasinda-miras-tartismasi-buyuyor-babamin-uzerinden-para-kazaniyorsunuz-1101235127.html
Ferdi Tayfur'un çocukları arasında 'miras' tartışması büyüyor: 'Babamın üzerinden para kazanıyorsunuz' suçlaması
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından çocukları arasında başlayan miras kavgası büyüyor. Usta ismin kızı Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur’un eserlerinin toplandığı Ferdifon şirketine tedbir koydurduklarını açıkladı. Tuğçe Tayfur, "Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz" dedi.
Mirasında yer vermediği için dava açtı
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Tayfur vasiyetnamesinde kızı Tuğçe Tayfur'a yer vermediği için aile fertleri davalık olmuştu. Dava sürerken sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, geçtiğimiz günlerde babasının eserleriyle ilgili bir duyuruda bulunarak bütün eserlerin Ferdifon'da toplandığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon'da" denildi. Bu açıklamalar miras krizini büyüttü.
'Ayda 2.5-3 milyon kazanıyordunuz' diyerek suçladı
Bunun üzerine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın tepki gösterdi ve sosyal medyasından bir mesaj yayımlayarak kardeşlerini suçladı. Tayfur şunları söyledi;
"Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu. Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım’ dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz"