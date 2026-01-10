https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/eski-abd-baskani-bidenin-danismani-abd-insanlari-rusyaya-karsi-yonlendirmek-icin-hollywoodu-1102639585.html
Eski ABD Başkanı Biden'ın Danışmanı: ABD, insanları Rusya'ya karşı yönlendirmek için Hollywood'u kullanıyor
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eski yardımcısı Reade, Sputnik'e verdiği demeçte, Hollywood'un Amerikalılar arasında Rusya'ya yönelik olumsuz bir imajı teşvik...
Tara Reade açıklamasında Washington'un Hollywood üzerinde son derece büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek söz konusu bu etkiyi, ABD kamuoyunu Rusya’ya karşı yönlendirmek için kullandığını dile getirdi.Reade açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Reade açıklamasında bunun gerçeklerden son derece uzak olduğunu belirterek Rusya’nın bugün kapitalist bir ülke olduğunu ve kendisinin Rusları 'son derece sıcak' insanlar olarak bulduğunu ifade etti.Reade konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:22 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reade’ye Rusya vatandaşlığı verilmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı. Reade, Aralık ayının sonlarında Rus pasaportunu almıştı.
Tara Reade açıklamasında Washington'un Hollywood üzerinde son derece büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek söz konusu bu etkiyi, ABD kamuoyunu Rusya’ya karşı yönlendirmek için kullandığını dile getirdi.
Reade açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Hollywood hükümet tarafından büyük ölçüde kuşatılmış durumda ve Amerikan izleyicisini Rusya’dan hoşlanmamaya yönlendirmeyi özellikle hedefliyorlar. Sanki hala Sovyetler Birliği dönemiymiş, hala komünistmiş gibi ya da 1990’ların, her şeyin farklı olduğu dönemlerin Rusyasıymış gibi klişeler sunuyorlar. Rusları da son derece saldırgan ve olumsuz kalıplar içinde tasvir ediyorlar.
Reade açıklamasında bunun gerçeklerden son derece uzak olduğunu belirterek Rusya’nın bugün kapitalist bir ülke olduğunu ve kendisinin Rusları 'son derece sıcak' insanlar olarak bulduğunu ifade etti.
Reade konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Şu anda Rusya açıkça kapitalist bir ülke. Çok fazla yenilik, keşif ve yaratıcılık var. Son derece yaratıcı insanlar bulunuyor. Sanatta, sporda, uzay ve teknoloji dahil pek çok alanda büyük başarılar söz konusu. Bence ortalama bir Amerikalı bunlara pek dikkat etmiyor. Ancak dikkat eden diğer Amerikalılar, propagandayı ve filmleri bir noktada aşarak gerçeği görebiliyor.
22 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reade’ye Rusya vatandaşlığı verilmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı. Reade, Aralık ayının sonlarında Rus pasaportunu almıştı.