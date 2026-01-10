Şu anda Rusya açıkça kapitalist bir ülke. Çok fazla yenilik, keşif ve yaratıcılık var. Son derece yaratıcı insanlar bulunuyor. Sanatta, sporda, uzay ve teknoloji dahil pek çok alanda büyük başarılar söz konusu. Bence ortalama bir Amerikalı bunlara pek dikkat etmiyor. Ancak dikkat eden diğer Amerikalılar, propagandayı ve filmleri bir noktada aşarak gerçeği görebiliyor.