Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/eski-abd-baskani-bidenin-danismani-abd-insanlari-rusyaya-karsi-yonlendirmek-icin-hollywoodu-1102639585.html
Eski ABD Başkanı Biden'ın Danışmanı: ABD, insanları Rusya'ya karşı yönlendirmek için Hollywood'u kullanıyor
Eski ABD Başkanı Biden'ın Danışmanı: ABD, insanları Rusya'ya karşı yönlendirmek için Hollywood'u kullanıyor
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eski yardımcısı Reade, Sputnik’e verdiği demeçte, Hollywood’un Amerikalılar arasında Rusya’ya yönelik olumsuz bir imajı teşvik... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T19:13+0300
2026-01-10T19:13+0300
dünya
abd
joe biden
tara reade
rusya
abd
sovyetler birliği
hollywood
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099579490_0:3:746:422_1920x0_80_0_0_b3f941cca970af8ec78c39c9310150f2.png
Tara Reade açıklamasında Washington'un Hollywood üzerinde son derece büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek söz konusu bu etkiyi, ABD kamuoyunu Rusya’ya karşı yönlendirmek için kullandığını dile getirdi.Reade açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Reade açıklamasında bunun gerçeklerden son derece uzak olduğunu belirterek Rusya’nın bugün kapitalist bir ülke olduğunu ve kendisinin Rusları 'son derece sıcak' insanlar olarak bulduğunu ifade etti.Reade konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:22 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reade’ye Rusya vatandaşlığı verilmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı. Reade, Aralık ayının sonlarında Rus pasaportunu almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bideni-cinsel-saldiriyla-suclayan-reade-ceza-almasi-icin-mucadelemi-surdurecegim-1083633081.html
rusya
abd
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099579490_58:0:687:472_1920x0_80_0_0_7cadb87d8711ff3ecf5892f7ade2e2d8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, tara reade, rusya, abd, sovyetler birliği, hollywood
abd, joe biden, tara reade, rusya, abd, sovyetler birliği, hollywood

Eski ABD Başkanı Biden'ın Danışmanı: ABD, insanları Rusya'ya karşı yönlendirmek için Hollywood'u kullanıyor

19:13 10.01.2026
© Sputnik / Алексей НикольскийTara Reade
Tara Reade - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2026
© Sputnik / Алексей Никольский
Abone ol
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eski yardımcısı Reade, Sputnik’e verdiği demeçte, Hollywood’un Amerikalılar arasında Rusya’ya yönelik olumsuz bir imajı teşvik ettiğini söyledi.
Tara Reade açıklamasında Washington'un Hollywood üzerinde son derece büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek söz konusu bu etkiyi, ABD kamuoyunu Rusya’ya karşı yönlendirmek için kullandığını dile getirdi.
Reade açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Hollywood hükümet tarafından büyük ölçüde kuşatılmış durumda ve Amerikan izleyicisini Rusya’dan hoşlanmamaya yönlendirmeyi özellikle hedefliyorlar. Sanki hala Sovyetler Birliği dönemiymiş, hala komünistmiş gibi ya da 1990’ların, her şeyin farklı olduğu dönemlerin Rusyasıymış gibi klişeler sunuyorlar. Rusları da son derece saldırgan ve olumsuz kalıplar içinde tasvir ediyorlar.

Reade açıklamasında bunun gerçeklerden son derece uzak olduğunu belirterek Rusya’nın bugün kapitalist bir ülke olduğunu ve kendisinin Rusları 'son derece sıcak' insanlar olarak bulduğunu ifade etti.
Reade konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:

Şu anda Rusya açıkça kapitalist bir ülke. Çok fazla yenilik, keşif ve yaratıcılık var. Son derece yaratıcı insanlar bulunuyor. Sanatta, sporda, uzay ve teknoloji dahil pek çok alanda büyük başarılar söz konusu. Bence ortalama bir Amerikalı bunlara pek dikkat etmiyor. Ancak dikkat eden diğer Amerikalılar, propagandayı ve filmleri bir noktada aşarak gerçeği görebiliyor.

22 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reade’ye Rusya vatandaşlığı verilmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı. Reade, Aralık ayının sonlarında Rus pasaportunu almıştı.
Tara Reade - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
YAŞAM
Biden'ı cinsel saldırıyla suçlayan Reade: Ceza alması için mücadelemi sürdüreceğim
9 Mayıs 2024, 09:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала