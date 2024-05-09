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Biden'ı cinsel saldırıyla suçlayan Reade: Ceza alması için mücadelemi sürdüreceğim
Biden'ı cinsel saldırıyla suçlayan Reade: Ceza alması için mücadelemi sürdüreceğim
Sputnik Türkiye
ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Joe Biden'ı cinsel saldırıyla suçlayan ve geçen yıl Rusya'ya yerleşen Biden'ın eski asistanı Tara Reade ile... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T09:48+0300
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Joe Biden’ın Delaware senatörü olduğu dönemde asistanı olarak çalışan Tara Reade, Tucker Carlson'a verdiği röportajda cinsel saldırı vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Reade, kendisine yönelik adli takibat başlatılmasından korktuğunu belirterek Biden'ın adalete teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.Reade, "Öfkeliyim. Joe Biden'ın cezaya çarptırılmasını istiyorum. Yıllarımı çaldı, hayatımı üç kez mahvetti. Mücadeleye devam edeceğim" dedi.Reade, ABD yaptırımları altındaki Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a röportaj verdiği için ABD makamları tarafından hedef tahtasına koyulmaktan endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.Reade, Aralık 1992'den Ağustos 1993'e kadar Biden'ın Senato'daki ofisinde personel asistanı olarak çalışmıştı. 2019 yılında Reade, Biden'ı 1993 yılında 29 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamış, Biden tüm iddiaları reddetmişti.Geçen yıl Rusya'ya sığınan Tara Reade, Rusya vatandaşlığı almak istediğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230530/bidenin-eski-danismani-rusya-vatandasligina-basvuracagini-acikladi-1071812243.html
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abd, joe biden, tara reade, cinsel, cinsel saldırı, cinsel taciz, rusya, moskova, tucker carlson
abd, joe biden, tara reade, cinsel, cinsel saldırı, cinsel taciz, rusya, moskova, tucker carlson

Biden'ı cinsel saldırıyla suçlayan Reade: Ceza alması için mücadelemi sürdüreceğim

09:48 09.05.2024
© Fotoğraf : Tara ReadeTara Reade
Tara Reade - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© Fotoğraf : Tara Reade
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ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Joe Biden'ı cinsel saldırıyla suçlayan ve geçen yıl Rusya'ya yerleşen Biden'ın eski asistanı Tara Reade ile röportaj yaptı.
Joe Biden’ın Delaware senatörü olduğu dönemde asistanı olarak çalışan Tara Reade, Tucker Carlson'a verdiği röportajda cinsel saldırı vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Reade, kendisine yönelik adli takibat başlatılmasından korktuğunu belirterek Biden'ın adalete teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Reade, "Öfkeliyim. Joe Biden'ın cezaya çarptırılmasını istiyorum. Yıllarımı çaldı, hayatımı üç kez mahvetti. Mücadeleye devam edeceğim" dedi.

Reade, ABD yaptırımları altındaki Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a röportaj verdiği için ABD makamları tarafından hedef tahtasına koyulmaktan endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.

Reade, Aralık 1992'den Ağustos 1993'e kadar Biden'ın Senato'daki ofisinde personel asistanı olarak çalışmıştı. 2019 yılında Reade, Biden'ı 1993 yılında 29 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamış, Biden tüm iddiaları reddetmişti.

Geçen yıl Rusya'ya sığınan Tara Reade, Rusya vatandaşlığı almak istediğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Biden'ın eski danışmanı Rusya vatandaşlığına başvuracağını açıkladı
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