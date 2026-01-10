https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/dmitriyev-ab-ve-ingiltere-bati-medeniyetini-yok-ediyor-1102640124.html
Dmitriyev: AB ve İngiltere Batı medeniyetini yok ediyor
Dmitriyev: AB ve İngiltere Batı medeniyetini yok ediyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere’nin, sağlık dahil ‘tüm alanlarda’ Batı medeniyetini... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy Jr.’ın açıklamasına atıfla AB ve İngiltere’nin Batı medeniyetini intihara sürüklediğini ifade etti.ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy Jr. kısa süre önce Almanya Sağlık Bakanı Nina Warken’a gönderdiği bir mektupta, tıbbi özerkliğin yeniden sağlanması ve politik saiklerle uygulanan baskıların sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.
Bakan Kennedy’nin de belirttiği gibi, Almanya, AB ülkeleri ve İngiltere, sağlık sektörü dahil olmak üzere Batı medeniyetini her alanda intihara sürüklemeye devam ediyor.
