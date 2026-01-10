https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/cape-townda-su-altyapisinda-hirsizlik-guney-banliyolerde-genis-capli-kesinti-1102630483.html
Cape Town’da su altyapısında hırsızlık: Güney banliyölerde geniş çaplı kesinti
Cape Town’da su altyapısında hırsızlık: Güney banliyölerde geniş çaplı kesinti
Sputnik Türkiye
Cape Town’da şehir su şebekesinin ana kontrol vanalarından birinin çalınması, binlerce haneyi etkileyen su kesintilerine yol açarken belediye düşük hurda... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T03:07+0300
2026-01-10T03:07+0300
2026-01-10T03:07+0300
dünya
güney afrika
cape verde
su kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102630329_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_63f8566fb156734487419587d97c52c4.jpg
Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da, şehir su şebekesinin ana kontrol vanalarından birinin çalınması nedeniyle geniş çaplı su kesintileri yaşanıyor. Belediye yetkilileri, kimliği belirsiz kişilerin kritik bir metal vanayı sökerek altyapıya ciddi zarar verdiğini, bunun da şebeke basıncının düşmesine yol açtığını açıkladı.Olaydan özellikle kentin güney banliyölerinde bulunan binlerce hane etkilendi. Muizenberg, Simon’s Town, Fish Hoek ve Wynberg gibi bölgelerde gün boyunca su verilemediği bildirildi.Belediye, çalınan parçanın hurda değerinin düşük olmasına rağmen, sistemde oluşturduğu hasarın ve onarım maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.Cape Town Belediyesi, altyapıya yönelik bu tür vandalizmin yalnızca kamu kaynaklarına değil, aynı zamanda en temel insan haklarından biri olan suya erişime zarar verdiğini vurgularken, ekiplerin vanayı yenileyerek sistemi yeniden devreye almak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.Güney Afrika’da bakır kablolar ve metal altyapı parçalarının hurda amacıyla çalınması, sık sık elektrik ve su kesintilerine yol açıyor. Belediye verilerine göre, yalnızca geçen yıl su ve sanitasyon altyapısındaki hırsızlık ve sabotajların onarımı için yaklaşık 3 milyon dolar harcandı. Özellikle pirinçten yapılan su sayaçları ve kontrol vanaları hırsızların başlıca hedefleri arasında yer alırken, kentte her yıl ortalama 4 bin su sayacı çalınıyor ve bu durum milyonlarca litre temiz suyun boşa akmasına neden oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/bricsten-askeri-adim-cin-liderliginde-ilk-ortak-deniz-tatbikati-1102595161.html
güney afrika
cape verde
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102630329_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_80c22f36f88edb096afe03e8dac5a048.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney afrika, cape verde, su kesintisi
güney afrika, cape verde, su kesintisi
Cape Town’da su altyapısında hırsızlık: Güney banliyölerde geniş çaplı kesinti
Cape Town’da şehir su şebekesinin ana kontrol vanalarından birinin çalınması, binlerce haneyi etkileyen su kesintilerine yol açarken belediye düşük hurda değerli altyapı hırsızlığının ağır maliyetine dikkat çekti.
Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da, şehir su şebekesinin ana kontrol vanalarından birinin çalınması nedeniyle geniş çaplı su kesintileri yaşanıyor.
Belediye yetkilileri, kimliği belirsiz kişilerin kritik bir metal vanayı sökerek altyapıya ciddi zarar verdiğini, bunun da şebeke basıncının düşmesine yol açtığını açıkladı.
Olaydan özellikle kentin güney banliyölerinde bulunan binlerce hane etkilendi. Muizenberg, Simon’s Town, Fish Hoek ve Wynberg gibi bölgelerde gün boyunca su verilemediği bildirildi.
Belediye, çalınan parçanın hurda değerinin düşük olmasına rağmen, sistemde oluşturduğu hasarın ve onarım maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.
Cape Town Belediyesi, altyapıya yönelik bu tür vandalizmin yalnızca kamu kaynaklarına değil, aynı zamanda en temel insan haklarından biri olan suya erişime zarar verdiğini vurgularken, ekiplerin vanayı yenileyerek sistemi yeniden devreye almak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Güney Afrika’da bakır kablolar ve metal altyapı parçalarının hurda amacıyla çalınması, sık sık elektrik ve su kesintilerine yol açıyor. Belediye verilerine göre, yalnızca geçen yıl su ve sanitasyon altyapısındaki hırsızlık ve sabotajların onarımı için yaklaşık 3 milyon dolar harcandı.
Özellikle pirinçten yapılan su sayaçları ve kontrol vanaları hırsızların başlıca hedefleri arasında yer alırken, kentte her yıl ortalama 4 bin su sayacı çalınıyor ve bu durum milyonlarca litre temiz suyun boşa akmasına neden oluyor.