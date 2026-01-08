https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/bricsten-askeri-adim-cin-liderliginde-ilk-ortak-deniz-tatbikati-1102595161.html
BRICS Plus ülkeleri, Çin liderliğinde 'Barış İçin İrade 2026' tatbikatı düzenleyecek
18:44 08.01.2026 (güncellendi: 19:13 08.01.2026)
Çin liderliğinde ilk BRICS ortak deniz tatbikatı cuma günü Güney Afrika sularında başladı. Tatbikatın, BRICS adı altında yapılan ilk savunma faaliyeti olacağı bildirildi.
Çin liderliğinde düzenlenecek ilk BRICS ortak deniz tatbikatının, cuma günü Güney Afrika açıklarında başlayacağı bildirildi. Tatbikatın temasının, “deniz taşımacılığı ve deniz ekonomik faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması” olduğu aktarıldı.
BRICS hangi ülkelerden oluşuyor?
BRICS başlangıçta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşuyordu. Daha sonra İran, Mısır, Etiyopya, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri de gruba katıldı.
BRICS grubu, ocak 2025 itibarıyla, tam üyeliğe doğru ilerleyen ülkelerle daha yakın iş birliğini teşvik etmek amacıyla ortak ülkeler kategorisi oluşturmuştur. Mevcut resmi BRICS ortak ülkeleri şunlardır: Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda, Özbekistan, Nijerya, Vietnam.
Ayrıca Cezayir ve Türkiye ortak devlet olmaya davet edildi ancak Ocak 2025 ortası itibarıyla henüz statülerini teyit etmediler.
Güney Afrika, tatbikata hangi ülkelerin katılacağını açıklamadı. Ancak basında yer alan haberlerde Rusya ve İran’ın tatbikatta yer alacağı belirtildi.
Daha önce benzer deniz tatbikatlarının düzenlendiği ancak bu tatbikatın ilk kez 'BRICS' adı altında yapıldığı ifade edildi.