Ankaralılara fırtına uyarısı: Yarın sabah başlayacak
Ankaralılara fırtına uyarısı: Yarın sabah başlayacak
10.01.2026
Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Yetkililer vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacakAnkara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
