https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/ankaralilara-firtina-uyarisi-yarin-sabah-baslayacak-1102638155.html

Ankaralılara fırtına uyarısı: Yarın sabah başlayacak

Ankaralılara fırtına uyarısı: Yarın sabah başlayacak

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, yarın kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu. 10.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-10T16:43+0300

2026-01-10T16:43+0300

2026-01-10T16:43+0300

türki̇ye

ankara

meteoroloji

hava durumu

ankara hava durumu

fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102637843_0:72:1376:846_1920x0_80_0_0_83693837d90aef52888f7ed9a5687c78.jpg

Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Yetkililer vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacakAnkara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/istanbul-valiliginden-saatli-firtina-uyarisi-pazartesi-icin-kar-yagisi-alarmi-1102635055.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, meteoroloji, hava durumu, ankara hava durumu, fırtına