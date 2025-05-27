https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/2-b-ile-ilgili-duzenlemenin-detaylari-belli-oldu-kimler-faydalanacak-duzenlemeden-faydalanmak-1096553340.html

2 B ile ilgili düzenlemenin detayları belli oldu: Kimler faydalanacak? Düzenlemeden faydalanmak isteyenler ne yapmalı?

2 B ile ilgili düzenlemenin detayları belli oldu: Kimler faydalanacak? Düzenlemeden faydalanmak isteyenler ne yapmalı?

Sputnik Türkiye

Orman vasfını yitirmiş 2B alanını kullanan vatandaşlara tapuları verilecek. Peki şartlar neler? 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T13:05+0300

2025-05-27T13:05+0300

2025-05-27T13:05+0300

ekonomi̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

2b arazi

tapu

düzenleme

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Peki kimler tapu alabilecek? 2 B arazileri nasıl tescil ettirilecek? Ormanlar imara açık hale mi gelecek? Düzenlemeden faydalanmak isteyen vatandaşlar ne yapmalı? En çok hangi illeri kapsıyor? İşte 2 B arazileriyle ilgili en çok merak edilen 6 soru ve 6 cevap2B arazisi nedir?6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor. Bu arazilerin tapu süreci kimleri kapsar? Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor.2B araziler nasıl tescil edilir?Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.Uygulama mevcut orman varlığına zarar verir mi, ormanları imara açık hale getirir mi?Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenen, halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor.Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ne yapması gerekiyor?Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyorDüzenlemeden en çok hangi illerdeki vatandaşlarımız yararlanacak?Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/5-milyon-kisiye-tapu-verilecek-2b-arazileri-duzenlemesinde-3-ay-detayi-1096414856.html

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Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, 2b arazi, tapu, düzenleme