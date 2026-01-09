Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/yemende-guney-gecis-konseyi-kendini-feshettigini-duyurdu-1102618065.html
Yemen'de Güney Geçiş Konseyi kendini feshettiğini duyurdu
Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu. GGK'nin feshini GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik açıkladı.Berik, Yemen'deki GGK'nın tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirterek GGK'nın ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.GGK Başkan Yardımcısı, bu kararın Suudi Arabistan'daki diyalog konferansına katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydetti.
13:53 09.01.2026
Police troopers gather around a military vehicle at a checkpoint after, according to the Saudi-backed coalition, Aidarous al-Zubaidi, the leader of Yemen's Southern Transitional Council (STC)
Berik, Yemen'deki GGK'nın tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirterek GGK'nın ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.
Yemen'de Başkanlık Konseyi'ne bağlı Vatan Kalkanı Güçleri Aden'de devriye gezdi.
Yemen’de Başkanlık Konseyi’ne bağlı Vatan Kalkanı Güçleri Aden'de devriye gezdi.
GGK Başkan Yardımcısı, bu kararın Suudi Arabistan'daki diyalog konferansına katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydetti.
