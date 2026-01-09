https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/yemende-guney-gecis-konseyi-kendini-feshettigini-duyurdu-1102618065.html

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi kendini feshettiğini duyurdu

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi kendini feshettiğini duyurdu

Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu. GGK'nin feshini GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik açıkladı.Berik, Yemen'deki GGK'nın tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirterek GGK'nın ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.GGK Başkan Yardımcısı, bu kararın Suudi Arabistan'daki diyalog konferansına katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydetti.

