https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-venezuelaya-askeri-mudahaleyi-engellemeye-calisan-cumhuriyetci-senatorler-asla-yeniden-1102599386.html

Trump: Venezuela'ya askeri müdahaleyi engellemeye çalışan Cumhuriyetçi senatörler asla yeniden seçilmemeli

Trump: Venezuela'ya askeri müdahaleyi engellemeye çalışan Cumhuriyetçi senatörler asla yeniden seçilmemeli

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik askeri müdahaleyi sınırlayan Senato tasarısına destek veren Cumhuriyetçi senatörlerin bir daha seçilmemesi... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T22:11+0300

2026-01-08T22:11+0300

2026-01-08T22:11+0300

dünya

abd

venezuela

abd senatosu

susan collins

rand paul

todd young

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100918028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5482678318274b2d62592b8e847f095.jpg

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Venezuela'ya karşı daha fazla ABD askeri müdahalesini önlemeyi amaçlayan bir Senato tasarısını ilerletmek için oy kullanan Cumhuriyetçi milletvekillerinin bir daha asla seçilmemesi gerektiğini söyledi.ABD Senatosu, günün erken saatlerinde yapılan usule ilişkin bir oylamada, Kongre onayı olmadan Venezuela'ya karşı silahlı kuvvetlerin kullanılmasını yasaklayacak bir karar tasarısını ilerletti. Tasarı 52 senatör tarafından desteklenirken, 47 senatör karşı çıktı.Trump, Truth Social'da şunları yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/bricsten-askeri-adim-cin-liderliginde-ilk-ortak-deniz-tatbikati-1102595161.html

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezuela, abd senatosu, susan collins, rand paul, todd young