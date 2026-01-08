https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-venezuelaya-askeri-mudahaleyi-engellemeye-calisan-cumhuriyetci-senatorler-asla-yeniden-1102599386.html
Trump: Venezuela'ya askeri müdahaleyi engellemeye çalışan Cumhuriyetçi senatörler asla yeniden seçilmemeli
08.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Venezuela'ya karşı daha fazla ABD askeri müdahalesini önlemeyi amaçlayan bir Senato tasarısını ilerletmek için oy kullanan Cumhuriyetçi milletvekillerinin bir daha asla seçilmemesi gerektiğini söyledi.ABD Senatosu, günün erken saatlerinde yapılan usule ilişkin bir oylamada, Kongre onayı olmadan Venezuela'ya karşı silahlı kuvvetlerin kullanılmasını yasaklayacak bir karar tasarısını ilerletti. Tasarı 52 senatör tarafından desteklenirken, 47 senatör karşı çıktı.Trump, Truth Social'da şunları yazdı:
venezuela
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Venezuela'ya karşı daha fazla ABD askeri müdahalesini önlemeyi amaçlayan bir Senato tasarısını ilerletmek için oy kullanan Cumhuriyetçi milletvekillerinin bir daha asla seçilmemesi gerektiğini söyledi.
ABD Senatosu, günün erken saatlerinde yapılan usule ilişkin bir oylamada, Kongre onayı olmadan Venezuela'ya karşı silahlı kuvvetlerin kullanılmasını yasaklayacak bir karar tasarısını ilerletti. Tasarı 52 senatör tarafından desteklenirken, 47 senatör karşı çıktı.
Trump, Truth Social'da şunları yazdı:
"Cumhuriyetçiler, Amerika Birleşik Devletleri'ni savunma ve savaşma yetkilerimizi elimizden almaya çalışan Demokratlarla birlikte oy kullanan senatörlerden utanmalıdır. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley ve Todd Young bir daha asla göreve seçilmemelidir."