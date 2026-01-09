https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/venezuelada-gecici-devlet-baskani-rodriguez-kacirilan-maduroya-sadakatle-bagliyiz-1102607187.html

Venezuela’da geçici Devlet Başkanı Rodriguez: Kaçırılan Maduro’ya sadakatle bağlıyız

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Rodriguez: Kaçırılan Maduro'ya sadakatle bağlıyız

09.01.2026

Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro ve eşi Cilia Flores'i hedef alan askeri müdahalesine sert tepki gösterdi. Rodriguez, "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro’ya sadakatle bağlıyız” ifadelerini kullandı.'Mücadeleye devam' mesajıRodriguez, Bolivarcı Ulusal Muhafız Askeri Akademisi'nde düzenlenen ve devlet kanalı VTV'den canlı yayımlanan rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, 'ABD’nin saldırılarının Venezuela halkı ve devleti açısından kabul edilemez olduğunu' söyledi. Maduro ve eşi Flores’in özgürlüklerine kavuşana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Rodriguez, “Onların yeniden evlerine ve vatanlarına döndüğünü görene kadar durmayacağız” dedi.'İki ülke tarihinde kara bir leke'ABD halkına da seslenen Rodriguez, saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunduklarını belirterek, “Venezuela halkı, bir nükleer güç tarafından gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıyı hak etmedi. Bu olay, iki ülke ilişkilerinin tarihine kara bir leke olarak geçti” ifadelerini kullandı.Askeri müdahale sırasında teslimiyet yaşanmadığını savunan Rodriguez, "Burada teslim olan olmadı. Bu çatışma Venezuela için, Simon Bolivar ve Hugo Chavez'in mirası için verildi" dedi.Törene Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ile saldırılarda hayatını kaybeden askerlerin aileleri katıldı. Rodriguez, tören sonrası asker yakınlarına taziye dileklerini iletti.Ne olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin kaçırıldığını duyurmuştu.

