Bilim insanları karanlık maddeden oluşan gizemli bir gök cismi keşfetti: Cloud-9

Astronomlar, 'Cloud-9' adını verdikleri ve yıldız içermeyen sıra dışı bir gök cismi keşfetti. Araştırmacılara göre bu yapı, evrenin büyük bir bölümünü... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Gök bilimciler, evrendeki en büyük gizemlerden biri olan karanlık maddeye ışık tutabilecek yeni bir gök cismi keşfettiklerini duyurdu. 'Cloud-9' adı verilen bu yapının, yıldız oluşumu başarısız olmuş ve büyük ölçüde karanlık maddeden oluşan 'nadir bir kozmik kalıntı' olabileceğini belirtiliyor.Araştırma ekibinin bulguları, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre Cloud-9, evrenin erken dönemlerinde galaksi oluşumu sırasında ortaya çıkan ancak yıldız üretimi için gerekli eşiği aşamayan bir 'başarısız galaksi' olabileceği üzerinde duruldu.Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nde görev yapan astronom Andrew Fox, bu yapıyı 'karanlık evrene açılan bir pencere' olarak tanımladı. Fox, karanlık maddenin ışık yaymaması nedeniyle doğrudan gözlemlenemediğini, ancak bu tür cisimlerin yerçekimsel etkileri sayesinde incelenebileceğini vurguladı.Yıldızsız bir galaksi kalıntısıHubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemler, Cloud-9'ın tamamen yıldızsız olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar bu özelliğin, teorik modellerle örtüştüğünü belirtti. Modeller, belirli bir karanlık madde eşiğinin altında kalan yapıların yıldız oluşturamadığını öngörmekte.Milano- Bicocca Üniversitesi'nden astrofizikçi Alejandro Benitez-Llambay, Cloud-9 için, “Bu, başarısız olmuş bir galaksinin hikayesi” ifadesini kullandı. Benitez-Llambay’a göre yıldızların yokluğu, teorinin doğruluğunu gösteren en güçlü kanıtlardan biri.Cloud-9 ilk kez üç yıl önce, Çin'de bulunan FAST teleskobuyla Messier 94 galaksisi çevresindeki hidrojen gazı taramaları sırasında tespit edilmişti. Ardından Green Bank Teleskobu, Very Large Array ve son olarak Hubble gözlemleriyle cismin yıldız içermediği doğrulandı.4 bin 900 ışık yılı çapındaki devasa gök cismiUzmanlar, Cloud-9'ın, ilk bakışta sönük bir cüce galaksiyle karıştırılabileceğini ancak yapısal özelliklerinde önemli farklılıklar olduğunu belirtti. Yaklaşık 4 bin 900 ışık yılı çapındaki cismin çekirdeği nötr hidrojenden oluşuyor. Bulutun içerdiği hidrojen miktarı Güneş’in kütlesinin yaklaşık 1 milyon katı olarak hesaplanırken, geri kalan kütlenin yaklaşık 5 milyar Güneş kütlesine eşdeğer karanlık maddeden oluştuğu tahmin ediliyor.Araştırma ekibinden Rachel Beaton, bulutun bir arada kalmasını sağlayan görünmez bir yerçekimi kaynağına işaret ederek, “Gördüğümüz hidrojen bu yapıyı bir arada tutmak için yeterli değil. Bunu sağlayan şey, karanlık maddeden oluşan bir halka” değerlendirmesinde bulundu.Ya galaksiye dönüşecek ya yok olacakBilim insanlarına göre Cloud-9, yeterli kütleye ulaşması halinde gaz yoğunlaşarak yıldız oluşumunu başlatabilir ve bu yapı bir galaksiye dönüşebilir. Ya da tam tersine, M94 galaksisine yaklaşması durumunda gazını kaybederek dağılabilir.

