Uyuşturucu testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama: Pasif maruziyet
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama: Pasif maruziyet
Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonucu pozitif çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin avukatı ünlü ismin saç örneğinde tespit edilen maddenin 'dumanla'... 09.01.2026
Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonuçları pozitif çıkmıştı. Ünlü ismin avukatı ise Tilki'nin kan örneğinde herhangi bir maddeye rastlanmadığını belirtirken saç örneğinde çıkan madde ile ilgili de, "Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz" açıklaması yaptıTilki'nin avukatı açıklama yaptıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den kan ve saç örnekleri alınmıştı. Test sonuçları 'pozitif' çıkan Tilki'nin esrar kullandığı tespit edilmişti. Konuyla ilgili Tilki'nin avukatı Uğur Kızıldere bir açıklama yaptı. Pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyizMüvekkilinin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmadığını söyleyen avukat Kızıldere, "Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.
