https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmisti-aleyna-tilkinin-test-sonucu-belli-oldu-1102584823.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında saç ve kan örnekleri alınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonucu 'pozitif' çıktı. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T13:44+0300
2026-01-08T13:44+0300
2026-01-08T13:47+0300
yaşam
aleyna tilki
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/14/1056520962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d75ca606285e0af31084286232636a2d.jpg
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, kan ve saç örnekleri verdikten sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonuçları 'pozitif' çıktı. Test sonucu pozitif çıktı Milliyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmaları kapsamında önceki hafta gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş saç ve kan örneği vermişti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Tilki’nin uyuşturucu raporu savcılığa ulaştı. Rapora göre Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıkarken ‘esrar’ kullandığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-uc-ismin-testleri-pozitif-cikti-1102530832.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/14/1056520962_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4bed343821b38b778c663b32cfc8c38f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleyna tilki test sonucu, aleyna tilki uyuşturucu, aleyna tilki uyuşturucu testi
aleyna tilki test sonucu, aleyna tilki uyuşturucu, aleyna tilki uyuşturucu testi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
13:44 08.01.2026 (güncellendi: 13:47 08.01.2026)
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında saç ve kan örnekleri alınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonucu 'pozitif' çıktı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, kan ve saç örnekleri verdikten sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonuçları 'pozitif' çıktı.
Test sonucu pozitif çıktı
Milliyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmaları kapsamında önceki hafta gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş saç ve kan örneği vermişti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Tilki’nin uyuşturucu raporu savcılığa ulaştı. Rapora göre Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıkarken ‘esrar’ kullandığı tespit edildi.