Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında saç ve kan örnekleri alınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonucu 'pozitif' çıktı. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, kan ve saç örnekleri verdikten sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonuçları 'pozitif' çıktı. Test sonucu pozitif çıktı Milliyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmaları kapsamında önceki hafta gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş saç ve kan örneği vermişti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Tilki’nin uyuşturucu raporu savcılığa ulaştı. Rapora göre Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıkarken ‘esrar’ kullandığı tespit edildi.

