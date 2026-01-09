https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ukraynada-askeri-hedefler-yerle-bir-edildi-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1102619562.html

Ukrayna’da askeri hedefler yerle bir edildi: Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Ukrayna’da askeri hedefler yerle bir edildi: Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rus ordusu özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdürürken konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından haftalık özet açıklaması geldi. İşte rakamlarla... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T14:24+0300

2026-01-09T14:24+0300

2026-01-09T14:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091649631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b525b163a3bab656e70f5babb688bc2.jpg

Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içerisinde Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim biriminde daha kontrol sağlayarak son bir haftada ele geçirdiği yerleşim sayısını 5’e çıkardı.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı birimlerin Zaporojye Bölgesi’nin Zelyonoye köyünü Ukraynalı militanlardan temizlediği bildirildi.Açıklamada ayrıca Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verildiğini duyuruldu. Bir haftalık süreçte 1 yoğun bombardıman ve 4 grup bombardımanı düzenlendi. Bu kapsamda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri; Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesisleri; kara, hava ve deniz ulaşım altyapısı; mühimmat ve yakıt depoları; uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler; İHA operatörlerinin eğitim merkezleri ile Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini imha edildi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 780 asker ve onlarcası tank olmak üzere 174’ten fazla zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma sistemleri, 21 güdümlü uçak bombası, 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 5 adet Neptün güdümlü füzesi ile 1327 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cin-disislerinden-trumpin-tayvanla-ilgili-aciklamasina-tepki-ic-meselemiz-1102610947.html

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars