Ukrayna’da askeri hedefler yerle bir edildi: Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Rus ordusu özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdürürken konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından haftalık özet açıklaması geldi. İşte rakamlarla... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
14:24 09.01.2026 (güncellendi: 14:27 09.01.2026)
Rus ordusu özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdürürken konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından haftalık özet açıklaması geldi. İşte rakamlarla Rusya’nın özel askeri harekatı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içerisinde Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim biriminde daha kontrol sağlayarak son bir haftada ele geçirdiği yerleşim sayısını 5’e çıkardı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı birimlerin Zaporojye Bölgesi’nin Zelyonoye köyünü Ukraynalı militanlardan temizlediği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verildiğini duyuruldu. Bir haftalık süreçte 1 yoğun bombardıman ve 4 grup bombardımanı düzenlendi. Bu kapsamda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri; Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesisleri; kara, hava ve deniz ulaşım altyapısı; mühimmat ve yakıt depoları; uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler; İHA operatörlerinin eğitim merkezleri ile Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini imha edildi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 780 asker ve onlarcası tank olmak üzere 174’ten fazla zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma sistemleri, 21 güdümlü uçak bombası, 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 5 adet Neptün güdümlü füzesi ile 1327 İHA'yı etkisiz hale getirdi.