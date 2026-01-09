https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-ukraynadaki-catismayi-durdurmak-istiyorum-1102603126.html

Trump: Ukrayna’daki çatışmayı durdurmak istiyorum

ABD lideri Trump, Ukrayna’da yaşanan çatışmada çok sayıda insanın öldüğünü belirterek buna son vermek istediğini kaydetti. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna krizine değindi.Trump, “Bu, (Eski ABD Başkanı Joe) Biden’in savaşı. Benim savaşım değil. Bu savaşı durdurmak istiyorum, çünkü çok fazla insan ölüyor. Büyük kısmı asker, ama yine de çok sayıda sıradan inan ölüyor” ifadesini kullandı.‘Kiev’e verdiğimiz parayı geri alacağız’ABD lideri, selefi Joe Biden’in Ukrayna’ya verdiği parayı geri alabilmek için çok çaba harcadığını da söyledi.Trump, “Biden onlara 350 milyar dolar verdi ve tahmin edebileceğiniz gibi, bunun hiçbirini geri alamadık. Ama ben nadir toprak elementleri ile ilgili bir anlaşma sağladım. Dedim ki, bakın, eğer ilerlemek istiyorsak, nadir toprak elementlerine ihtiyacımız var. Paramızı geri istiyoruz” şeklinde konuştu.Ukrayna ile yapılan anlaşmayı çok adil bulduğunu ve bu anlaşmayla ABD'nin parasını geri alacağına inandığını dile getiren Trump, “Parayı geri almak için çalışmak zorunda kaldım” dedi.‘Rus tankerindeki petrol boşaltılıyor’Trump, ABD askerlerinin Atlas Okyanusu'nda alıkoyduğu Rus bandıralı Marinera tankeri ile ilgili bir soru üzerine, “Halihazırda petrol boşaltılıyor” ifadesini kullandı.Tankere el koyma kararını vermekte zorlanmadığını söyleyen ABD Başkanı, bu olayın ardından Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le temasa geçip geçmediği sorusu üzerine, “Bunu konuşmak istemiyorum” dedi.

