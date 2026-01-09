https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/son-dakika-trumpin-saldiri-tehdidinin-ardindan-meksikadan-aciklama-rubio-ve-gerekirse-trump-ile-gorusecegiz-1102624311.html
Trump’ın saldırı tehdidinin ardından Meksika’dan açıklama: Rubio ve gerekirse Trump ile görüşeceğiz
Claudia Sheinbaum, yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanımızdan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile temas kurmasını istedim. Gerekirse Başkan Trump’la da konuşurum” dedi.Açıklama, Trump’ın Fox News’e verdiği ve Meksika’daki ‘kartelleri saldırılarla hedef alabileceğini’ söylediği röportajın ardından geldi.Trump ne demişti?Trump, bugün yayınlanan söz konusu röportajda ABD’nin gücünün tek sınırının ‘kendi ahlakı’ olduğunu savunmuş, Meksika’daki uyuşturucu kartellerine yönelik doğrudan müdahale sinyali vermişti.Sheinbaum ise daha önce de Meksika’nın güvenlik konusunda işbirliğine açık olduğunu ancak ülkenin egemenliğini ihlal edecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söylemişti.Brezilya mesajıÖte yandan Sheinbaum, Latin Amerika temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kendisini Mayıs ayında Brezilya’ya davet ettiğini de duyurdu. Bu davet, Trump’ın sert söylemleri karşısında Meksika’nın bölgesel diplomasi kanallarını güçlendirme arayışı olarak yorumlandı.Trump, aynı gün yaptığı açıklamalarda Venezuela’ya yönelik planlanan ikinci saldırı dalgasını iptal ettiğini duyurmuş, ancak Meksika konusunda daha sert bir çizgi benimsemişti. Uzmanlara göre Sheinbaum’un Rubio ve Trump vurgusuyla yaptığı çıkış, Washington’a ‘gerilim yerine doğrudan temas’ mesajı verme amacı taşıyor.
Claudia Sheinbaum, yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanımızdan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile temas kurmasını istedim. Gerekirse Başkan Trump’la da konuşurum” dedi.
Açıklama, Trump’ın Fox News’e verdiği ve Meksika’daki ‘kartelleri saldırılarla hedef alabileceğini’ söylediği röportajın ardından geldi.
Trump, bugün yayınlanan söz konusu röportajda ABD’nin gücünün tek sınırının ‘kendi ahlakı’ olduğunu savunmuş, Meksika’daki uyuşturucu kartellerine yönelik doğrudan müdahale sinyali vermişti.
Bu ifade, ABD başkanının tek taraflı askeri adımlar atabileceği yönünde yorumlandı.
Sheinbaum ise daha önce de Meksika’nın güvenlik konusunda işbirliğine açık olduğunu ancak ülkenin egemenliğini ihlal edecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söylemişti.
Öte yandan Sheinbaum, Latin Amerika temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kendisini Mayıs ayında Brezilya’ya davet ettiğini de duyurdu.
Bu davet, Trump’ın sert söylemleri karşısında Meksika’nın bölgesel diplomasi kanallarını güçlendirme arayışı olarak yorumlandı.
Trump, aynı gün yaptığı açıklamalarda Venezuela’ya yönelik planlanan ikinci saldırı dalgasını iptal ettiğini duyurmuş, ancak Meksika konusunda daha sert bir çizgi benimsemişti. Uzmanlara göre Sheinbaum’un Rubio ve Trump vurgusuyla yaptığı çıkış, Washington’a ‘gerilim yerine doğrudan temas’ mesajı verme amacı taşıyor.