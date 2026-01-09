Türkiye
Trump, Marinera petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını serbest bıraktı
Trump, Marinera petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını serbest bıraktı
Rus Dışişleri'nin başvurusunun ardından Trump, 2 Rusya vatandaşının serbest bırakılmasını kararlaştırdı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Atlas Okyanusu'nda seyrederken Amerikan ordusu tarafından el koyulan Marinera petrol tankerindeki 2 Rusya vatandaşının serbest bırakılmasına karar verdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başkan Trump'ın 2 Rus vatandaşını serbest bırakma kararı aldığını doğruladı. Zaharova, Trump'ın kararının ardından Rusların en kısa zamanda ülkelerine dönmesini sağlamak için çalışmalara başladıklarını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Rus bandıralı Marinera petrol tankerine el koymasını 'uluslararası denizcilik hukuku ilkelerinin ağır bir ihlali' olarak nitelemişti.
13:30 09.01.2026 (güncellendi: 13:31 09.01.2026)
© Twitter / @US_EUCOMEl Mando Europeo de EEUU afirma haber detenido el petrolero ruso Marinera
El Mando Europeo de EEUU afirma haber detenido el petrolero ruso Marinera - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© Twitter / @US_EUCOM
Rus Dışişleri'nin başvurusunun ardından Trump, 2 Rusya vatandaşının serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Atlas Okyanusu'nda seyrederken Amerikan ordusu tarafından el koyulan Marinera petrol tankerindeki 2 Rusya vatandaşının serbest bırakılmasına karar verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başkan Trump'ın 2 Rus vatandaşını serbest bırakma kararı aldığını doğruladı.

Zaharova, Trump'ın kararının ardından Rusların en kısa zamanda ülkelerine dönmesini sağlamak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Rus bandıralı Marinera petrol tankerine el koymasını 'uluslararası denizcilik hukuku ilkelerinin ağır bir ihlali' olarak nitelemişti.
