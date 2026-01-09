https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/kolombiya-lideri-petro-abdnin-askeri-mudahalesi-gercek-bir-tehdit-olusturuyor-1102614891.html

Kolombiya lideri Petro: ABD'nin askeri müdahalesi 'gerçek bir tehdit' oluşturuyor

Kolombiya lideri Petro: ABD’nin askeri müdahalesi 'gerçek bir tehdit' oluşturuyor

09.01.2026

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Kolombiya'ya yönelik askeri bir müdahalede bulunabileceğine dair 'gerçek bir tehdit' bulunduğunu söyledi. BBC'ye konuşan Petro, "Bunun gerçek bir tehdit olduğuna inanıyorum ve bu tehdidin ortadan kaldırılması, devam eden görüşmelere bağlı" dedi.Petro'nun açıklamaları, Trump'ın Kolombiya'yı askeri müdahaleyle tehdit eden sözlerinin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun kaçırılmasının ardından Kolombiya'ya ilişkin bir askeri operasyonun 'iyi bir fikir' olabileceğini söylemişti.Petro, Trump'ın Kolombiya'ya yönelik yaklaşımının ABD'yi 'dünyaya hükmeden bir güçten, dünyadan izole olmuş bir ülkeye' dönüştürme riski taşıdığını öne sürdü.Trump'la Petro telefon görüşmesi gerçekleştirdiTrump ve Petro, dün akşam telefonla görüşmüş, Trump görüşmenin ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Petro ile konuşmayı 'büyük bir onur' olarak tanımlamıştı. Petro, BBC'ye yaptığı röportajda Trump ile görüşmesinin yaklaşık bir saat sürdüğünü ve büyük bölümünde Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi, Venezuela ve Latin Amerika'daki ABD politikalarının ele alındığını aktardı.Trump’ın kendisine yönelik “kendine dikkat et” şeklindeki ifadelerini sert biçimde kınayan Petro, bu tür açıklamaların bölgedeki gerilimi artırdığını vurguladı.'ABD, Latin Amerika'yı yıllardır bir imparatorluk gibi görüyor'Petro, ABD'nin özellikle Latin Amerika ülkelerini onlarca yıldır uluslararası hukuku göz ardı ederek bir 'imparatorluk anlayışıyla' yönlendirmeye çalıştığını savundu. ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hamlelerinin arkasında enerji kaynaklarının bulunduğunu belirten Petro, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının da küresel çatışmaları körüklediğini söyledi.'Ülkemiz tarih boyunca büyük ordulara karşı koydu'Olası bir ABD saldırısına Kolombiya’nın nasıl karşılık vereceği sorulan Petro, önceliğinin diyalog olduğunu söyledi. Petro Kolombiya’nın, ülkenin tarih boyunca 'dağlar, ormanlar ve halkın direnişiyle' büyük ordulara karşı koyduğunu ifade etti. Petro ayrıca, Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile de görüştüğünü ve kendisini Kolombiya’ya davet ettiğini doğruladı. Venezuela’nın uzun süredir yabancı istihbarat servislerinin müdahalesine maruz kaldığını savunan Petro, uyuşturucuyla mücadele dışında gizli operasyonlara izin verilmeyeceğini söyledi.

