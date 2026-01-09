Türkiye
TDV'den evlenecek çiftlere 500 bin liralık çeyiz yardımı başlıyor: Şartlar neler? Kimler başvurabilir?
TDV'den evlenecek çiftlere 500 bin liralık çeyiz yardımı başlıyor: Şartlar neler? Kimler başvurabilir?
Türkiye Diyanet Vakfı, nişanlı çiftler için 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapacak. Başvurular 13 Mart'ta başlayacak. 09.01.2026
2026-01-09T15:26+0300
2026-01-09T15:26+0300
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayata geçirilecek "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Kimler başvurabilir? Başvurular ne zaman başlayacak? Çeyiz yardımı için hangi şartlar aranıyor?Geri ödemesiz çeyiz yardımı kampanyasına kimler başvurabilir?Projeye, 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Çeyiz yardımına başvurular ne zaman başlıyor?Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV'nin internet sitesinden yapacak. Sonuçlar, 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak.Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, TDV'nin "bagis.tdv.org" internet sitesinden projeye katkıda bulunabilecek.Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrası "Evlilik Okulu"nda düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.
15:26 09.01.2026
Türkiye Diyanet Vakfı, nişanlı çiftler için 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapacak. Başvurular 13 Mart'ta başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayata geçirilecek "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Kimler başvurabilir? Başvurular ne zaman başlayacak? Çeyiz yardımı için hangi şartlar aranıyor?

Geri ödemesiz çeyiz yardımı kampanyasına kimler başvurabilir?

Projeye, 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.
Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

Çeyiz yardımına başvurular ne zaman başlıyor?

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV'nin internet sitesinden yapacak. Sonuçlar, 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak.
Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, TDV'nin "bagis.tdv.org" internet sitesinden projeye katkıda bulunabilecek.
Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrası "Evlilik Okulu"nda düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
EKONOMİ
Sosyal yardım ödemeleri arttı: 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Dün, 10:46
