TDV'den evlenecek çiftlere 500 bin liralık çeyiz yardımı başlıyor: Şartlar neler? Kimler başvurabilir?

Türkiye Diyanet Vakfı, nişanlı çiftler için 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapacak. Başvurular 13 Mart'ta başlayacak. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayata geçirilecek "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Kimler başvurabilir? Başvurular ne zaman başlayacak? Çeyiz yardımı için hangi şartlar aranıyor?Geri ödemesiz çeyiz yardımı kampanyasına kimler başvurabilir?Projeye, 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Çeyiz yardımına başvurular ne zaman başlıyor?Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV'nin internet sitesinden yapacak. Sonuçlar, 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak.Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, TDV'nin "bagis.tdv.org" internet sitesinden projeye katkıda bulunabilecek.Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrası "Evlilik Okulu"nda düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

