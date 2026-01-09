https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/tarkanin-sivasa-22-milyon-dolarlik-bagis-yaptigi-iddiasi-ortaligi-karistirdi-1102612275.html

Tarkan'ın Sivas'a 22 milyon dolarlık bağış yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı

Tarkan'ın Sivas'a 22 milyon dolarlık bağış yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü sanatçı Tarkan'ın Sivas'ta eğitim için 22 milyon dolar bağışladığı iddiaları ortalığı karıştırırken resmi makamlar böyle bir bağışın olmadığını açıkladı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında ünlü sanatçı Tarkan'ın Sivas'ta okul, kütüphane ve spor salonu yapılması için 22 milyon dolar (yaklaşık 946 milyon TL) bağış yaptığı iddiası gündem oldu. Sosyal medyada çok fazla yorum yapılırken, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında ülkemizde tanınmış sanatçılarından birinin ilimiz içerisinde; okul, spor salonu, kütüphane alt yapılarında kullanılmak üzere bağış yaptığına dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu edilen bağışlarla ilgili olarak resmi kurumlarımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır." denildi.

