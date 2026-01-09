https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1102600858.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle... 09.01.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096481183_0:249:2755:1799_1920x0_80_0_0_d8ddaed30a7efb601e63073fe51ef0bf.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara telefonda görüştü.Suriye Cumhurbaşkanı el-Şara, görüşmede ülkesinin toprak bütünlüğü ve ulusal ilkelerine bağlılık vurgusu yaparak, önceliğin ülke genelinde devlet otoritesinin tesis edilmesi olduğunu ifade etti. Sivillerin korunması, Halep çevresinde güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini olumsuz etkileyen yasa dışı silahlı unsurlarla mücadele konuları da gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’nin, Suriye’de güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, ortak tehditler ve bölgesel sorunlarla mücadelede iki ülke arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.Görüşmenin sonunda iki lider, ilgili kurumlar arasında yakın iş birliğinin devam etmesi ve karşılıklı mutabakatların hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096481183_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_c544ede83b6d944fef9798b5c9097798.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmelerle bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik atılan adımlar ele alındı.
