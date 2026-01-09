https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1102600858.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü

09.01.2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara telefonda görüştü.Suriye Cumhurbaşkanı el-Şara, görüşmede ülkesinin toprak bütünlüğü ve ulusal ilkelerine bağlılık vurgusu yaparak, önceliğin ülke genelinde devlet otoritesinin tesis edilmesi olduğunu ifade etti. Sivillerin korunması, Halep çevresinde güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini olumsuz etkileyen yasa dışı silahlı unsurlarla mücadele konuları da gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’nin, Suriye’de güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, ortak tehditler ve bölgesel sorunlarla mücadelede iki ülke arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.Görüşmenin sonunda iki lider, ilgili kurumlar arasında yakın iş birliğinin devam etmesi ve karşılıklı mutabakatların hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

