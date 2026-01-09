https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/akom-kuvvetli-firtina-icin-saat-verdi-istanbulda-kar-yagisi-3-gun-surecek-pazartesiye-dikkat-1102606646.html

AKOM, kuvvetli fırtına için saat verdi: İstanbul’da kar yağışı 3 gün sürecek, pazartesiye dikkat

AKOM, kuvvetli fırtına için saat verdi: İstanbul’da kar yağışı 3 gün sürecek, pazartesiye dikkat

Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli fırtına can kayıplarına yol açarken, AKOM İstanbul için saatli uyarı yaptı. Megakentte pazar günü sulu kar, pazartesi... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102606489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e53416dc309c8ab186ccc763c3afb53d.jpg

Yurt genelinde dün gün boyu etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle acı haberler geldi. Aydın’da denize düşen iskeledeki bir işçi, Aksaray’da uçan çatı parçalarının isabet ettiği bir kadın ve Bursa’da yıkılan duvarın altında kalan bir genç hayatını kaybetti.İstanbul’da kar 3 gün sürecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da pazar itibarıyla karla karışık yağmurun başlayacağını, pazartesi kar yağışının kuvvetleneceğini, salı günü ise hafif karın süreceğini duyurdu.AKOM’dan saatli fırtına uyarısıAKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Bu akşam etkisini yeniden artırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde esmesi; beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.”Meteoroloji mühendisi uyardı: Pazartesi yoğun kar geliyorMeteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

