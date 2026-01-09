Türkiye
AKOM, kuvvetli fırtına için saat verdi: İstanbul’da kar yağışı 3 gün sürecek, pazartesiye dikkat
AKOM, kuvvetli fırtına için saat verdi: İstanbul’da kar yağışı 3 gün sürecek, pazartesiye dikkat
Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli fırtına can kayıplarına yol açarken, AKOM İstanbul için saatli uyarı yaptı. Megakentte pazar günü sulu kar, pazartesi... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
Yurt genelinde dün gün boyu etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle acı haberler geldi. Aydın’da denize düşen iskeledeki bir işçi, Aksaray’da uçan çatı parçalarının isabet ettiği bir kadın ve Bursa’da yıkılan duvarın altında kalan bir genç hayatını kaybetti.İstanbul’da kar 3 gün sürecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da pazar itibarıyla karla karışık yağmurun başlayacağını, pazartesi kar yağışının kuvvetleneceğini, salı günü ise hafif karın süreceğini duyurdu.AKOM’dan saatli fırtına uyarısıAKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Bu akşam etkisini yeniden artırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde esmesi; beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.”Meteoroloji mühendisi uyardı: Pazartesi yoğun kar geliyorMeteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli fırtına can kayıplarına yol açarken, AKOM İstanbul için saatli uyarı yaptı. Megakentte pazar günü sulu kar, pazartesi yoğun kar, salı hafif kar bekleniyor. Lodosun 60–90 km/s hızla eseceği, sıcaklıkların hızla düşeceği bildirildi.
Yurt genelinde dün gün boyu etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle acı haberler geldi. Aydın’da denize düşen iskeledeki bir işçi, Aksaray’da uçan çatı parçalarının isabet ettiği bir kadın ve Bursa’da yıkılan duvarın altında kalan bir genç hayatını kaybetti.

İstanbul’da kar 3 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da pazar itibarıyla karla karışık yağmurun başlayacağını, pazartesi kar yağışının kuvvetleneceğini, salı günü ise hafif karın süreceğini duyurdu.

AKOM’dan saatli fırtına uyarısı

AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bu akşam etkisini yeniden artırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde esmesi; beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.”

Meteoroloji mühendisi uyardı: Pazartesi yoğun kar geliyor

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Gece saatlerinden sonra lodosla esen rüzgar başlıyor. Gece saatlerinden sonra şiddetini artıracak ama dünkü gibi değil. Özellikle cumartesi günü öğleden sonra kuvvetlenmiş olacak. Pazar gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönmeye başlayacak. Özellikle pazartesi sabah ve öğle saatlerine doğru İstanbul'da kar yağışını görüyor olacağız. Kar yağışı şu an için etkili ve yoğun gözüküyor. Özellikle öğle saatlerinde daha da kuvvetlenmiş gözüküyor, çarşamba günü etkisini kaybedecek."
