Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim, ancak gemiler kalacak
Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim, ancak gemiler kalacak
Trump'tan son dakika Venezuela açıklaması: Petrol şirketleri 100 milyar dolar yatırım yapacak, ikinci saldırıyı iptal ettim. Detaylar haberde...
Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Venezuela, uzlaşı arayışının bir işareti olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir jest" derken ekledi:
Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim, ancak gemiler kalacak

12:46 09.01.2026 (güncellendi: 12:47 09.01.2026)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda Venezuela ve olası gelecek saldırı beklentilerine dair açıklamalar yaptı. Trump, "Venezuela'ya beklenen ikinci saldırıyı iptal ettim, ancak gemiler kalacak" dedi.
Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Venezuela, uzlaşı arayışının bir işareti olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir jest" derken ekledi:
ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda birlikte uyum içinde çalışıyor.
Bu işbirliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci operasyon dalgasını iptal ettim. Görünüşe göre buna ihtiyaç kalmayacak.
Ancak güvenlik ve emniyet amaçlarıyla tüm gemiler yerlerinde kalacak.

‘Petrol şirketleri en az 100 milyar yatırım yapacak’

Bugün Beyaz Saray’da bir araya geleceğim büyük petrol şirketleri tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!
Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
DÜNYA
Hamaney protestocular için ilk kez konuştu: Trump'ı memnun etmeye çalışıyorlar, ajanlara müsamaha göstermeyeceğiz
12:34
