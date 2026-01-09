https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-venezuelaya-ikinci-saldiriyi-iptal-ettim-ancak-gemiler-kalacak-1102614497.html

Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim, ancak gemiler kalacak

Trump'tan son dakika Venezuela açıklaması: Petrol şirketleri 100 milyar dolar yatırım yapacak, ikinci saldırıyı iptal ettim. Detaylar haberde...

Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Venezuela, uzlaşı arayışının bir işareti olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir jest" derken ekledi: ‘Petrol şirketleri en az 100 milyar yatırım yapacak’

