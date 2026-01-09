Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim, ancak gemiler kalacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-venezuelaya-ikinci-saldiriyi-iptal-ettim-ancak-gemiler-kalacak-1102614497.html
Trump'tan son dakika Venezuela açıklaması: Petrol şirketleri 100 milyar dolar yatırım yapacak, ikinci saldırıyı iptal ettim. Detaylar haberde...
2026-01-09T12:46+0300
2026-01-09T12:46+0300
2026-01-09T12:47+0300
Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Venezuela, uzlaşı arayışının bir işareti olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir jest" derken ekledi: ‘Petrol şirketleri en az 100 milyar yatırım yapacak’
12:46 09.01.2026 (güncellendi: 12:47 09.01.2026)
ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda Venezuela ve olası gelecek saldırı beklentilerine dair açıklamalar yaptı. Trump, "Venezuela'ya beklenen ikinci saldırıyı iptal ettim, ancak gemiler kalacak" dedi.
Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Venezuela, uzlaşı arayışının bir işareti olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir jest" derken ekledi:
ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda birlikte uyum içinde çalışıyor.
Bu işbirliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci operasyon dalgasını iptal ettim. Görünüşe göre buna ihtiyaç kalmayacak.
Ancak güvenlik ve emniyet amaçlarıyla tüm gemiler yerlerinde kalacak.
‘Petrol şirketleri en az 100 milyar yatırım yapacak’
Bugün Beyaz Saray’da bir araya geleceğim büyük petrol şirketleri tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!