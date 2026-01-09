Türkiye
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kök aylığı kaldırmak yerine herkesi kök aylığa aldılar
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kök aylığı kaldırmak yerine herkesi kök aylığa aldılar
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında bugün, en düşük emekli maaşlarına gelen zammı değerlendirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık enflasyonunu aylık yüzde 0,89, yıllıksa 30,89 olarak açıkladı. Oranın ardından 2026'nın ilk altı ayı için emekli ve memur için zam oranları şöyle olmuştu; memur ve emeklisi yüzde 18,60, Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19, SSK emeklisi yüzde 12,19. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon zammı tamamlanan aylığa değil, kök aylığa uygulanıyor. AK Parti, en düşük emekli maaşı için teklifini 20 bin lira olarak duyurdu.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, en düşük emekli aylıklarında son durumu anlattı.Kimsenin kök aylıktan kurtulamayacağını söyleyen SGK Uzmanı Elmen, şöyle değerlendirdi:
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kök aylığı kaldırmak yerine herkesi kök aylığa aldılar

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, en düşük emekli maaşlarına gelen zammı değerlendirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık enflasyonunu aylık yüzde 0,89, yıllıksa 30,89 olarak açıkladı. Oranın ardından 2026’nın ilk altı ayı için emekli ve memur için zam oranları şöyle olmuştu; memur ve emeklisi yüzde 18,60, Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19, SSK emeklisi yüzde 12,19. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon zammı tamamlanan aylığa değil, kök aylığa uygulanıyor. AK Parti, en düşük emekli maaşı için teklifini 20 bin lira olarak duyurdu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, en düşük emekli aylıklarında son durumu anlattı.
Kimsenin kök aylıktan kurtulamayacağını söyleyen SGK Uzmanı Elmen, şöyle değerlendirdi:
“Bütün kaynaklarda en düşük emekli aylığının 18 bin 939 olduğunu iddia ettiler. Ama tamamen safsataydı. Çünkü en düşük emekli aylığı SSK ve Bağ-Kur için enflasyon oranında artırılmaz, enflasyona göre belirlenmez ve otomatik olarak artmaz. 16 nin 881’di, bugün Ömer Çelik’in açıklamasıyla birlikte 20 bin TL olarak açıklandı. Yani hepiniz artık kök aylıktasınız. Kök aylığı kaldırmak yerine herkesi kök aylığa aldık. Türkiye’deki ortalama emekli aylığı 23 bin 500 lira. Yani arada sadece yüzde 18’lik bir fark var. Ama 2019’a döndüğünüzde bu fark yüzde 109’du. Bu farkla her şey çok fark ediyordu. Ama şu anda 20 bin lirayla 23 bin lira fark etmiyor. Yani kök aylıktan kimse kurtulamıyor. İnsanlar verdikleri bu zammı artık harca harca bir hal olurlar”
