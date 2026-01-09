SGK Uzmanı Melis Elmen: Kök aylığı kaldırmak yerine herkesi kök aylığa aldılar

“Bütün kaynaklarda en düşük emekli aylığının 18 bin 939 olduğunu iddia ettiler. Ama tamamen safsataydı. Çünkü en düşük emekli aylığı SSK ve Bağ-Kur için enflasyon oranında artırılmaz, enflasyona göre belirlenmez ve otomatik olarak artmaz. 16 nin 881’di, bugün Ömer Çelik’in açıklamasıyla birlikte 20 bin TL olarak açıklandı. Yani hepiniz artık kök aylıktasınız. Kök aylığı kaldırmak yerine herkesi kök aylığa aldık. Türkiye’deki ortalama emekli aylığı 23 bin 500 lira. Yani arada sadece yüzde 18’lik bir fark var. Ama 2019’a döndüğünüzde bu fark yüzde 109’du. Bu farkla her şey çok fark ediyordu. Ama şu anda 20 bin lirayla 23 bin lira fark etmiyor. Yani kök aylıktan kimse kurtulamıyor. İnsanlar verdikleri bu zammı artık harca harca bir hal olurlar”