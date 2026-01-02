Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmisti-seyma-subasindan-yeni-paylasim-1102447725.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T17:31+0300
2026-01-02T17:31+0300
yaşam
şeyma subaşı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
kuran-ı kerim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103635/78/1036357829_0:0:1009:567_1920x0_80_0_0_65d52a0d55010310f120e99ead47d2bf.jpg
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinden sonra adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Subaşı üçüncü kez Kuran-ı Kerim'den bir sayfayı "Allah'ın yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım. Onle and only' notuyla paylaştı. Üçüncü kez paylaştıÜnlü isimleri yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve geçtiğimiz günlerde yurt dışından dönerken gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti. Subaşı Kuran-ı Kerim'den bir sayfayı "Allah'ın yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım. Onle and only' diyerek paylaştı. Subaşı daha önce de yaptığı paylaşımda da yine Kuran-ı Kerim'den bir sayfanın fotoğrafını "Ben değişmedim, sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin' sözleriyle paylaşmıştı. Şeyma Subaşı uyuşturucu testi için Adli Tıp'ta saç ve kan örneği vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/uyusturucu-sorusturmasi-seyma-subasi-serbest-birakildi-1102398718.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103635/78/1036357829_59:0:815:567_1920x0_80_0_0_2e9d4fa718db3e4679f07fc45c860a1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şeyma subaşı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, kuran-ı kerim
şeyma subaşı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, kuran-ı kerim

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım

17:31 02.01.2026
© Fotoğraf : InstagramŞeyma Subaşı
Şeyma Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinden sonra adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Subaşı üçüncü kez Kuran-ı Kerim'den bir sayfayı "Allah'ın yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım. Onle and only' notuyla paylaştı.
Şeyma Subaşı sosyal medya
Şeyma Subaşı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
Şeyma Subaşı sosyal medya

Üçüncü kez paylaştı

Ünlü isimleri yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve geçtiğimiz günlerde yurt dışından dönerken gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti. Subaşı Kuran-ı Kerim'den bir sayfayı "Allah'ın yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım. Onle and only' diyerek paylaştı. Subaşı daha önce de yaptığı paylaşımda da yine Kuran-ı Kerim'den bir sayfanın fotoğrafını "Ben değişmedim, sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin' sözleriyle paylaşmıştı.
Şeyma Subaşı uyuşturucu testi için Adli Tıp'ta saç ve kan örneği vermişti.
Şeyma Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı serbest bırakıldı
31 Aralık 2025, 18:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала