Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinden sonra adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Subaşı üçüncü kez Kuran-ı Kerim'den bir sayfayı "Allah'ın yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım. Onle and only' notuyla paylaştı. Üçüncü kez paylaştıÜnlü isimleri yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve geçtiğimiz günlerde yurt dışından dönerken gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti. Subaşı Kuran-ı Kerim'den bir sayfayı "Allah'ın yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım. Onle and only' diyerek paylaştı. Subaşı daha önce de yaptığı paylaşımda da yine Kuran-ı Kerim'den bir sayfanın fotoğrafını "Ben değişmedim, sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin' sözleriyle paylaşmıştı. Şeyma Subaşı uyuşturucu testi için Adli Tıp'ta saç ve kan örneği vermişti.
