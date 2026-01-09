https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/sanatci-mabel-matiz-hakim-karsisina-cikti-dava-27-marta-ertelendi-1102612243.html

Sanatçı Mabel Matiz hakim karşısına çıktı: Dava 27 Mart'a ertelendi

Sanatçı Mabel Matiz hakim karşısına çıktı: Dava 27 Mart'a ertelendi

Şarkı sözlerinde müstehcenlik iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mabel Matiz’in davasında karar çıkmadı. İstanbul’da görülen duruşmada sanatçı... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Mabel Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca’nın, yazdığı bir şarkının sözlerinde müstehcenlik bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Karaca ve avukatları katıldı.Suçlamaları kabul etmediDuruşmada söz alan Karaca, şarkıyı yaklaşık 1,5 yıl önce yazdığını belirterek, sözlerde iddia edildiği gibi bir anlam bulunmadığını savundu. Şarkının Fransız bir müzik grubunun albümü için kaleme alındığını ve Türk edebiyatının bir uzantısı olduğunu ifade eden Karaca, suçlamaları reddetti.Avukatlardan beraat talebiSanığın avukatları da müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.Duruşma 27 Mart’a ertelendiAra kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Mart tarihine erteledi.İddianamede ne denildi?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Perperişan” adlı şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçundan hazırlanan iddianamede; sözlerin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici olduğu, erotik çağrışımlar yarattığı ve sosyal medyada yaş sınırlaması olmaksızın yayımlandığı belirtildi.Hapis istemiİddianamede, şarkının çocukların erişebileceği dijital platformlarda yayımlanmasının kamu düzeni açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Karaca’nın “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

