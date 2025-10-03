https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/mabel-matiz-hakkinda-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1099886880.html

Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi

Şarkıcı Mabel Matiz için, 'Perperişan' şarkısı nedeniyle ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısının sözleriyle ilgili sürdürülen soruşturma tamamlandı. Matiz hakkında ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan iddianame düzenlendi ve ünlü şarkıcının 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Metaforlarla erotik çağrışım oluşturuyor vurgusu yapıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın ‘Perperişan’ isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği kaydedildi. Şarkının sözlerine dikkat çekildiİddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca’nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip ‘diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine’ sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.Hazırlanan iddianamede ünlü ismin ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

