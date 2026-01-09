https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/samsunda-motosiklet-ve-kuryelerin-trafige-cikisi-kisitlandi-1102600603.html

Samsun'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı

Samsun'da rüzgar ve fırtına nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar sınırlandırıldı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T00:19+0300

2026-01-09T00:19+0300

2026-01-09T00:22+0300

Türkiye genelini etkisi altına alan rüzgar ve fırtınalı hava Samsun'da da etkili olmaya devam ediyor.Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, rüzgar ve fırtınanın il genelinde etkili olduğu belirtilerek, "Bu saat itibarıyla her türlü motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesinin yanı sıra ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

2026

