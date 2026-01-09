Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Samsun'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Samsun'da rüzgar ve fırtına nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar sınırlandırıldı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye genelini etkisi altına alan rüzgar ve fırtınalı hava Samsun'da da etkili olmaya devam ediyor.Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, rüzgar ve fırtınanın il genelinde etkili olduğu belirtilerek, "Bu saat itibarıyla her türlü motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesinin yanı sıra ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
