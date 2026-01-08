Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bursa'da lodos nedeniyle bir kişi devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetti
Bursa'da lodos nedeniyle bir kişi devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetti
Bursa'nın Kestel ilçesinde metruk bir binanın bahçe duvarı lodosun etkisiyle Suriye uyruklu Abdurrahman Neddef'in üzerine devrildi. Neddef olay yerinde... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle üzerine metruk bir binanın bahçe duvarı çöktü.Bu sırada binanın yanından geçen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdurrahman Neddef molozların altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Bursa'da lodos nedeniyle bir kişi devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetti

19:59 08.01.2026 (güncellendi: 20:00 08.01.2026)
© AA / Burcu İnanırBursa'nın Kestel ilçesinde lodos nedeniyle üzerine metruk binanın bahçe duvarı çöken kişi yaşamını yitirdi
Bursa'nın Kestel ilçesinde lodos nedeniyle üzerine metruk binanın bahçe duvarı çöken kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AA / Burcu İnanır
Bursa'nın Kestel ilçesinde metruk bir binanın bahçe duvarı lodosun etkisiyle Suriye uyruklu Abdurrahman Neddef'in üzerine devrildi. Neddef olay yerinde hayatını kaybetti.
Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle üzerine metruk bir binanın bahçe duvarı çöktü.
Bu sırada binanın yanından geçen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdurrahman Neddef molozların altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef'in hayatını kaybettiği belirlendi.
