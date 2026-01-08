https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/bursada-lodos-nedeniyle-bir-kisi-devrilen-bahce-duvarinin-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1102598400.html

Bursa'da lodos nedeniyle bir kişi devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde metruk bir binanın bahçe duvarı lodosun etkisiyle Suriye uyruklu Abdurrahman Neddef'in üzerine devrildi. Neddef olay yerinde... 08.01.2026

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle üzerine metruk bir binanın bahçe duvarı çöktü.Bu sırada binanın yanından geçen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdurrahman Neddef molozların altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef'in hayatını kaybettiği belirlendi.

