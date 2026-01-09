Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/sac-ekimi-sirasinda-hayatini-kaybetti-sorusturma-baslatildi-1102619402.html
Saç ektirmek için gittiği klinikte işlem sırasında fenalaşan Temel Altuntaş hayatını kaybetti. Altuntaş bugün son yolculuğuna uğurlanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeni ise Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla açıklık kazanacak. Saç ekimi sırasında fenalaştıTrabzon Ortahisar'da özel bir saç ekim merkezinde, saç ekimi işlemi sırasında fenalaşan Temel Altuntaş hemen hastaneye kaldırıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Altuntaş bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan yakını, hayatını kaybeden Altuntaş'ın sağlığına çok dikkat eden bir kişi olduğunu belirtirken, " Herhangi bir sağlık sorunu yoktu ama biraz heyecan yapmıştı. Gitmeden önce ailesine 'heyecanlıyım gitmesem mi?' diye' sormuş" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Altuntaş'ın ölümüyle ilgili adli tıp kurumundan gelen rapor bekleniyor.
