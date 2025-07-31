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İngiltere'den saç ekimi için İstanbul'a gelmişti: Operasyon sonrası hayatını kaybetti
İngiltere'den saç ekimi için İstanbul'a gelmişti: Operasyon sonrası hayatını kaybetti
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İngiltere'den saç ekimi için İstanbul'a gelen 38 yaşındaki adam, operasyon sonrasında hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T10:30+0300
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sağlik
i̇stanbul
birleşik krallık
saç ekimi
i̇ngiliz
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İstanbul Beşiktaş'ta özel bir klinikte saç ekimi işlemi yaptıran 38 yaşındaki İngiliz Martyn James Latchman, operasyon sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İngiliz kurtarılamadı. Şüpheli ölüm üzerine saç ekim merkezi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.Beş saat süren operasyon sonrasında fenalaştıEkol TV'nin haberine göre, Birleşik Krallık’ta yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman, İstanbul Beşiktaş’ta faaliyet gösteren özel bir kliniğe saç ekimi için geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü kliniğe yatan Latchman’ın operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü. Latchman saç ekimi tamamlandıktan kısa süre sonra fenalaşarak acilen en yakın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Taksirle öldürme şüphesiyle soruşturma başlatıldıOlayla ilgili olarak “taksirle öldürme” şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Klinikte görevli anestezi uzmanı, operasyonu gerçekleştiren doktor ve klinik sahibinin ifadesi alındı. Klinik yetkilileri, Latchman’ın ölümünde herhangi bir ihmal veya sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti. Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesi ülkesine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/ingiliz-askerin-skandal-vurgunu-ulkeyi-karistirdi-turkiyede-estetik-yaptirmak-icin-ordudan-1-milyon-1095397305.html
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i̇stanbul, birleşik krallık, saç ekimi, i̇ngiliz
i̇stanbul, birleşik krallık, saç ekimi, i̇ngiliz

İngiltere'den saç ekimi için İstanbul'a gelmişti: Operasyon sonrası hayatını kaybetti

10:30 31.07.2025
© AASaç ekimi
Saç ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA
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İngiltere'den saç ekimi için İstanbul'a gelen 38 yaşındaki adam, operasyon sonrasında hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.
İstanbul Beşiktaş'ta özel bir klinikte saç ekimi işlemi yaptıran 38 yaşındaki İngiliz Martyn James Latchman, operasyon sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İngiliz kurtarılamadı. Şüpheli ölüm üzerine saç ekim merkezi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Beş saat süren operasyon sonrasında fenalaştı

Ekol TV'nin haberine göre, Birleşik Krallık’ta yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman, İstanbul Beşiktaş’ta faaliyet gösteren özel bir kliniğe saç ekimi için geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü kliniğe yatan Latchman’ın operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü. Latchman saç ekimi tamamlandıktan kısa süre sonra fenalaşarak acilen en yakın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Taksirle öldürme şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak “taksirle öldürme” şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Klinikte görevli anestezi uzmanı, operasyonu gerçekleştiren doktor ve klinik sahibinin ifadesi alındı. Klinik yetkilileri, Latchman’ın ölümünde herhangi bir ihmal veya sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti. Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesi ülkesine gönderildi.
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