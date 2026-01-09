https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/rusya-disislerinden-kieve-katar-buyukelciligi-yaniti-suclamalar-asilsiz-1102628982.html
Rusya Dışişleri’nden Kiev’e Katar Büyükelçiliği yanıtı: Suçlamalar asılsız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın ‘Katar'ın Kiev'deki büyükelçiliğinin Rus saldırısıyla zarar gördüğü’ yönündeki suçlamalarını reddederek, bölgede hedef... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Katar’ın Kiev’deki büyükelçilik binasının zarar görmesinden Rusya’yı sorumlu tutan Ukrayna’nın iddialarını “asılsız” olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Katar’ı “öncelikli ortak ve dost bir ülke” olarak gördüğü belirtilerek, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin diplomatik temsilcilikleri hiçbir zaman hedef almadığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca Katar’la ilişkilerin dostane olduğu vurgulanarak, Katar’ın Rusya tarafından öncelikli bir ortak ve dost ülke olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Kiev’deki Katar Büyükelçiliği binasının hasar görmesine Rusya’nın dahli olduğuna dair ileri sürülen iddialar asılsızdır. Rusya Silahlı Kuvvetleri açısından diplomatik misyonlar hiçbir zaman ateş altına alınacak hedefler değildir. Katar diplomatik misyonunun yakınında da herhangi bir hedef belirlenmemiştir; bu da büyükelçilik binasının zarar görmesinin, Ukrayna hava savunma sisteminin hatalı çalışmasından kaynaklandığını göstermektedir.
Açıklamada ayrıca Katar’la ilişkilerin dostane olduğu vurgulanarak, Katar’ın Rusya tarafından öncelikli bir ortak ve dost ülke olarak değerlendirildiği kaydedildi.