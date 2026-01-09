https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/rusya-disislerinden-kieve-katar-buyukelciligi-yaniti-suclamalar-asilsiz-1102628982.html

Rusya Dışişleri’nden Kiev’e Katar Büyükelçiliği yanıtı: Suçlamalar asılsız

09.01.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 'Katar'ın Kiev'deki büyükelçiliğinin Rus saldırısıyla zarar gördüğü' yönündeki suçlamalarını reddederek, bölgede hedef...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Katar’ın Kiev’deki büyükelçilik binasının zarar görmesinden Rusya’yı sorumlu tutan Ukrayna’nın iddialarını “asılsız” olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Katar’ı “öncelikli ortak ve dost bir ülke” olarak gördüğü belirtilerek, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin diplomatik temsilcilikleri hiçbir zaman hedef almadığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca Katar’la ilişkilerin dostane olduğu vurgulanarak, Katar’ın Rusya tarafından öncelikli bir ortak ve dost ülke olarak değerlendirildiği kaydedildi.

