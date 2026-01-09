Prof. Dr. Osman Bektaş'ın 'hesap hatalı' itirazı kabul edildi: ‘Marmara’da 7’den büyük deprem olmaz'

Türkiye
Science dergisinde, “Marmara Fayının Doğuya Doğru İlerleyen Kırılması” başlıklı makalede, Kumburgaz çukurunda 1766’dan bu yana yaklaşık 6 metrelik deformasyon biriktiği ve bunun 7’den büyük deprem riski doğurduğu öne sürülmüştü. Makale, İstanbul’u etkileyebilecek büyük bir deprem ihtimaline dikkat çekmişti.İtiraz kabul edildiHürriyet'in haberine göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli Jeoloji Profesörü Osman Bektaş, söz konusu hesaplamalara bilimsel itiraz sundu. Derginin hakem heyeti, Bektaş’ın itirazını kabul etti. Bektaş, 6 metrelik deformasyonun Marmara’da birikmesinin mümkün olmadığını savundu.'Fay enerjinin tamamını depremle boşaltmıyor'Bektaş, fayın yıllık yaklaşık 25 milimetre hareket ettiğini, ancak bu hareketin tamamının deprem enerjisine dönüşmediğini belirtti. Fayın önemli bir kısmının enerjiyi “creep” (sürünme) yoluyla boşalttığını vurgulayan Bektaş, bu durumun hesaplamalarda göz ardı edildiğini söyledi.'Marmara’da 7’den büyük tek parça deprem beklemiyorum'Bektaş, Marmara’daki çukurların fay üzerinde amortisör görevi gördüğünü ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:“Marmara’da tek parça 7’den büyük bir deprem beklemiyorum. 7’den küçük, 6.5 civarında parçalı depremler olabilir. Geçmişte Mürefte, Adalar ve Silivri depremlerinde bu çukurlar kırılmayı durdurdu.”Çukurlar kırılmayı sınırlıyorBektaş’a göre Kumburgaz, Orta Marmara ve Çınarcık çukurları, fayın ilerlemesini sınırlayarak büyük kırılmaların önüne geçiyor. Bu yapıların, Marmara’daki deprem davranışını belirleyen en kritik unsurlar arasında yer aldığı vurgulanıyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Science dergisindeki “Marmara’da 7’den büyük deprem olabilir” tezine itiraz etti. İtirazın kabul edildiğini açıklayan Bektaş, Marmara’da tek parça 7 büyüklüğünde deprem beklemediğini, 6,5 civarında parçalı depremlerin olası olduğunu söyledi.
Science dergisinde, “Marmara Fayının Doğuya Doğru İlerleyen Kırılması” başlıklı makalede, Kumburgaz çukurunda 1766’dan bu yana yaklaşık 6 metrelik deformasyon biriktiği ve bunun 7’den büyük deprem riski doğurduğu öne sürülmüştü. Makale, İstanbul’u etkileyebilecek büyük bir deprem ihtimaline dikkat çekmişti.

İtiraz kabul edildi

Hürriyet'in haberine göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli Jeoloji Profesörü Osman Bektaş, söz konusu hesaplamalara bilimsel itiraz sundu. Derginin hakem heyeti, Bektaş’ın itirazını kabul etti. Bektaş, 6 metrelik deformasyonun Marmara’da birikmesinin mümkün olmadığını savundu.

'Fay enerjinin tamamını depremle boşaltmıyor'

Bektaş, fayın yıllık yaklaşık 25 milimetre hareket ettiğini, ancak bu hareketin tamamının deprem enerjisine dönüşmediğini belirtti. Fayın önemli bir kısmının enerjiyi “creep” (sürünme) yoluyla boşalttığını vurgulayan Bektaş, bu durumun hesaplamalarda göz ardı edildiğini söyledi.

'Marmara’da 7’den büyük tek parça deprem beklemiyorum'

Bektaş, Marmara’daki çukurların fay üzerinde amortisör görevi gördüğünü ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Marmara’da tek parça 7’den büyük bir deprem beklemiyorum. 7’den küçük, 6.5 civarında parçalı depremler olabilir. Geçmişte Mürefte, Adalar ve Silivri depremlerinde bu çukurlar kırılmayı durdurdu.”

Çukurlar kırılmayı sınırlıyor

Bektaş’a göre Kumburgaz, Orta Marmara ve Çınarcık çukurları, fayın ilerlemesini sınırlayarak büyük kırılmaların önüne geçiyor. Bu yapıların, Marmara’daki deprem davranışını belirleyen en kritik unsurlar arasında yer aldığı vurgulanıyor.
