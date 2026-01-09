https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/italya-basbakani-meloni-avrupa-ukrayna-konusunda-rusya-ile-gorusmeye-baslamali-1102620283.html

İtalya Başbakanı Meloni: Avrupa, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşmeye başlamalı

İtalya Başbakanı Meloni: Avrupa, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşmeye başlamalı

İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna konusunda Rusya ile görüşmeleri başlatmak için bir özel temsilci atama çağrısında bulundu. 09.01.2026

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2025 yılı sonuçlarına ilişkin düzenlediği büyük basın toplantısında, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için AB’nin Rusya’yla diyalog kurmasının zamanı geldiğini söyledi.Meloni, “Bence Avrupa'nın da Rusya ile görüşmeye başlamasının zamanı geldi. Çünkü Avrupa sadece bir tarafla görüşerek bu müzakere aşamasında yer alırsa, olumlu etkinin sınırlı kalacağından endişe ediyorum” şeklinde konuştu.“Avrupa'nın sorunu, çok fazla farklı görüşün olması” diyen İtalya Başbakanı, “Bu yüzden her zaman, Ukrayna meselesi ile ilgili Avrupa özel temsilcisi atanmasını savunuyorum. Bu temsilci, sonuçlara varmamızı ve tek sesle konuşmamızı sağlayacak” diye ekledi.

