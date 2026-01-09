Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/italya-basbakani-meloni-avrupa-ukrayna-konusunda-rusya-ile-gorusmeye-baslamali-1102620283.html
İtalya Başbakanı Meloni: Avrupa, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşmeye başlamalı
İtalya Başbakanı Meloni: Avrupa, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşmeye başlamalı
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna konusunda Rusya ile görüşmeleri başlatmak için bir özel temsilci atama çağrısında bulundu. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T14:44+0300
2026-01-09T14:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇talya
giorgia meloni
avrupa birliği
rusya
ukrayna
diyalog
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075885367_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_453b2b0f87512502eef50a4965868cc7.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2025 yılı sonuçlarına ilişkin düzenlediği büyük basın toplantısında, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için AB’nin Rusya’yla diyalog kurmasının zamanı geldiğini söyledi.Meloni, “Bence Avrupa'nın da Rusya ile görüşmeye başlamasının zamanı geldi. Çünkü Avrupa sadece bir tarafla görüşerek bu müzakere aşamasında yer alırsa, olumlu etkinin sınırlı kalacağından endişe ediyorum” şeklinde konuştu.“Avrupa'nın sorunu, çok fazla farklı görüşün olması” diyen İtalya Başbakanı, “Bu yüzden her zaman, Ukrayna meselesi ile ilgili Avrupa özel temsilcisi atanmasını savunuyorum. Bu temsilci, sonuçlara varmamızı ve tek sesle konuşmamızı sağlayacak” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ukraynada-askeri-hedefler-yerle-bir-edildi-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1102619562.html
i̇talya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075885367_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b49f17148140b4e962537ae8d1c9f9e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇talya, giorgia meloni, avrupa birliği, rusya, ukrayna, diyalog
i̇talya, giorgia meloni, avrupa birliği, rusya, ukrayna, diyalog

İtalya Başbakanı Meloni: Avrupa, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşmeye başlamalı

14:44 09.01.2026 (güncellendi: 14:47 09.01.2026)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Abone ol
İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna konusunda Rusya ile görüşmeleri başlatmak için bir özel temsilci atama çağrısında bulundu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2025 yılı sonuçlarına ilişkin düzenlediği büyük basın toplantısında, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için AB’nin Rusya’yla diyalog kurmasının zamanı geldiğini söyledi.
Meloni, “Bence Avrupa'nın da Rusya ile görüşmeye başlamasının zamanı geldi. Çünkü Avrupa sadece bir tarafla görüşerek bu müzakere aşamasında yer alırsa, olumlu etkinin sınırlı kalacağından endişe ediyorum” şeklinde konuştu.
Avrupa'nın sorunu, çok fazla farklı görüşün olması” diyen İtalya Başbakanı, “Bu yüzden her zaman, Ukrayna meselesi ile ilgili Avrupa özel temsilcisi atanmasını savunuyorum. Bu temsilci, sonuçlara varmamızı ve tek sesle konuşmamızı sağlayacak” diye ekledi.
Rus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da askeri hedefler yerle bir edildi: Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала