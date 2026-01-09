Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/para-trafigi-mercek-altinda-bankalardan-kredi-ve-kart-icin-yeni-kriter-1102608426.html
Para trafiği mercek altında: Bankalardan kredi ve kart için yeni kriter
Para trafiği mercek altında: Bankalardan kredi ve kart için yeni kriter
Sputnik Türkiye
Kredi notu yüksek olmasına rağmen bankalardan ret alanların sayısı artıyor. Bankalar, bahis ve kaynağı belirsiz para hareketlerini risk unsuru sayıyor. Yeni... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T10:44+0300
2026-01-09T10:44+0300
ekonomi̇
bahis
kredi
kredi kartı
yasa dışı bahis
yasadışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82aa3bcdc7a6c3a3c315a873a83a0c10.jpg
Son dönemde kredi ya da kredi kartı başvurusu yapan birçok kişi, kredi notu iyi olmasına rağmen bankalardan olumsuz yanıt alıyor. Bankalar artık sadece puana değil, müşterinin son aylardaki para trafiğini de ayrıntılı şekilde inceliyor.Davranışsal risk analizi devredeTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankacılık sektöründe “davranışsal risk analizi” olarak tanımlanan yeni uygulamada, hesaplara giren ve çıkan paranın düzeni mercek altına alınıyor. Düzenli maaş girişi, fatura ödemeleri ve standart harcamalar normal kabul edilirken; bahis sitelerine yapılan ödemeler, sık ve açıklamasız transferler riskli işlem olarak değerlendiriliyor.Bahis işlemleri kırmızı alarmUzmanlara göre sanal bahis ve oyun sitelerine düzenli para çıkışı, bankalar için önemli bir uyarı sinyali. Bu tür harcamalar, kredi geri ödeme kapasitesini zayıflatan bir unsur olarak görülüyor ve başvuruların reddedilmesine yol açabiliyor.Kara listeye girenler kredide zorlanıyorBankalar bu denetimleri büyük ölçüde otomatik sistemlerle yapıyor. Kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede kullanılan AML yazılımları ve yapay zekâ destekli analizler, olağan dışı hareketleri tespit ediyor. Şüpheli işlemler tespit edilen müşteriler, sistemde “yüksek riskli” olarak işaretlenebiliyor.İstanbul’da görev yapan bir banka şube müdürü, süreci şöyle özetliyor:Eskiden kredi notu yüksek olan bir müşteriye kredi vermek daha kolaydı. Şimdi ise hesabın nasıl kullanıldığına bakıyoruz. Bahis sitelerine düzenli para çıkışı olan ya da sık sık farklı kişilerden para alıp gönderen bir müşteri, gelir seviyesi iyi olsa bile riskli kabul edilebiliyor. Bu, şube müdürünün kişisel kararı değil; sistemin ürettiği risk skorunun bir sonucu.Yapay zekâ kredi kararını belirliyorBankalar, Merkez Bankası Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerinin yanı sıra, kendi iç denetim birimlerinin analizlerini de kullanıyor. Yapay zekâ destekli sistemler; “gelirle uyumsuz harcama”, “düzensiz para trafiği” ve “riskli sektörlerle temas” gibi unsurları puanlayarak kredi kararını doğrudan etkiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/prof-dr-osman-bektasin-hesap-hatali-itirazi-kabul-edildi-marmarada-7den-buyuk-deprem-olmaz-1102607388.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6cad2bc4cb61311fae154002e6e2c6e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahis, kredi, kredi kartı, yasa dışı bahis, yasadışı bahis
bahis, kredi, kredi kartı, yasa dışı bahis, yasadışı bahis

Para trafiği mercek altında: Bankalardan kredi ve kart için yeni kriter

10:44 09.01.2026
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AA
Abone ol
Kredi notu yüksek olmasına rağmen bankalardan ret alanların sayısı artıyor. Bankalar, bahis ve kaynağı belirsiz para hareketlerini risk unsuru sayıyor. Yeni dönemde kredi ve kredi kartı başvurularında sadece puan değil, müşterinin son aylardaki para trafiği de belirleyici oluyor.
Son dönemde kredi ya da kredi kartı başvurusu yapan birçok kişi, kredi notu iyi olmasına rağmen bankalardan olumsuz yanıt alıyor. Bankalar artık sadece puana değil, müşterinin son aylardaki para trafiğini de ayrıntılı şekilde inceliyor.

Davranışsal risk analizi devrede

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankacılık sektöründe “davranışsal risk analizi” olarak tanımlanan yeni uygulamada, hesaplara giren ve çıkan paranın düzeni mercek altına alınıyor. Düzenli maaş girişi, fatura ödemeleri ve standart harcamalar normal kabul edilirken; bahis sitelerine yapılan ödemeler, sık ve açıklamasız transferler riskli işlem olarak değerlendiriliyor.

Bahis işlemleri kırmızı alarm

Uzmanlara göre sanal bahis ve oyun sitelerine düzenli para çıkışı, bankalar için önemli bir uyarı sinyali. Bu tür harcamalar, kredi geri ödeme kapasitesini zayıflatan bir unsur olarak görülüyor ve başvuruların reddedilmesine yol açabiliyor.

Kara listeye girenler kredide zorlanıyor

Bankalar bu denetimleri büyük ölçüde otomatik sistemlerle yapıyor. Kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede kullanılan AML yazılımları ve yapay zekâ destekli analizler, olağan dışı hareketleri tespit ediyor. Şüpheli işlemler tespit edilen müşteriler, sistemde “yüksek riskli” olarak işaretlenebiliyor.
İstanbul’da görev yapan bir banka şube müdürü, süreci şöyle özetliyor:

Eskiden kredi notu yüksek olan bir müşteriye kredi vermek daha kolaydı. Şimdi ise hesabın nasıl kullanıldığına bakıyoruz. Bahis sitelerine düzenli para çıkışı olan ya da sık sık farklı kişilerden para alıp gönderen bir müşteri, gelir seviyesi iyi olsa bile riskli kabul edilebiliyor. Bu, şube müdürünün kişisel kararı değil; sistemin ürettiği risk skorunun bir sonucu.

Yapay zekâ kredi kararını belirliyor

Bankalar, Merkez Bankası Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerinin yanı sıra, kendi iç denetim birimlerinin analizlerini de kullanıyor. Yapay zekâ destekli sistemler; “gelirle uyumsuz harcama”, “düzensiz para trafiği” ve “riskli sektörlerle temas” gibi unsurları puanlayarak kredi kararını doğrudan etkiliyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, 1999 İzmit depremi Marmara'dan tetiklendi dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
TÜRKİYE
Prof. Dr. Osman Bektaş'ın 'hesap hatalı' itirazı kabul edildi: ‘Marmara’da 7’den büyük deprem olmaz'
10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала