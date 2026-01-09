Türkiye
Öğretmen atama ve yer değiştirmelerini düzenleyen yeni yönetmelik yayımlandı
Öğretmen atama ve yer değiştirmelerini düzenleyen yeni yönetmelik yayımlandı
Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme; kadrolu statüye geçiş... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
07:19 09.01.2026
Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme; kadrolu statüye geçiş, zorunlu hizmet uygulamaları, hizmet puanı hesaplamaları ve mazerete bağlı tayinler başta olmak üzere birçok alanda önemli yenilikler getiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerini kapsayan yeni yönetmeliği yürürlüğe koydu. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme; kadrolu statüye geçiş, zorunlu hizmet uygulamaları, hizmet puanı hesaplamaları ve tayin süreçlerinde önemli değişiklikler içeriyor.
Yeni kurallara göre öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, ihtiyaç durumu, tercih sırası ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak.
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için yapılacak atamalarda ise en az üç yıl görev yapmış olma şartı aranacak. Bu atamalarda değerlendirme ve sözlü sınav uygulanacak, başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekecek.

Kadroya geçenlere bir yıl limiti

Kadrolu öğretmenliğe geçenler, ilk bir yıl içinde mazeret durumları dışında yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Zorunlu hizmet kapsamında ise 16 Haziran 2023 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenler için yükümlülük devam edecek.
Öğretmenlerin görev süreleri, hizmet bölgesi ve alanına göre belirlenecek. Aynı eğitim kurumunda en fazla 12 yıl görev yapılabilecek. Bu sürenin sonunda öğretmenler, ihtiyaç bulunan okullara atanacak.
Dezavantajlı bölgelerde çalışan öğretmenlerin hizmet puanları daha yüksek hesaplanacak. Kurs, proje ve yarışmalarda görev alan öğretmenler ise ek puan elde edebilecek.
Atama sürecinin daha şeffaf yürütülmesi hedeflenen yönetmelikte, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 1 Eylül 2026 tarihine kadar üçüncü hizmet bölgesi kapsamında değerlendirilecek.
