İzmir'de öğrencilerine evinde temizlik yaptırdığı ortaya çıkan öğretmen gözaltına alındı
İzmir'de öğrencilerine evinde temizlik yaptırdığı ortaya çıkan öğretmen gözaltına alındı
09.01.2026
İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırmasıyla ilgili valilik bir açıklamada bulundu.Yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmen hakkında, 'kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı' yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kapsamda gözaltına alındığı aktarıldı.
02:39 09.01.2026 (güncellendi: 02:54 09.01.2026)
İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırmasıyla ilgili valilik bir açıklamada bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmen hakkında, 'kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı' yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kapsamda gözaltına alındığı aktarıldı.