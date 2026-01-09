https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/noter-belgeleri-ve-bonolarda-yeni-donem-karekod-zorunlulugu-geliyor-1102609741.html
Noter belgeleri ve bonolarda yeni dönem: Karekod zorunluluğu geliyor
Noter belgeleri ve bonolarda yeni dönem: Karekod zorunluluğu geliyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı 12. Yargı Paketi ile noter belgeleri ve bonolara karekod zorunluluğu getiriliyor. Karekodsuz bono geçerli sayılmayacak... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T11:12+0300
2026-01-09T11:12+0300
2026-01-09T11:12+0300
türki̇ye
noter
yargıtay
adalet bakanlığı
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090422501_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ae62da9b0f407afc21d7b51e46cfb934.jpg
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketinde sona yaklaşıldı. Bakanlık kaynaklarına göre 7 kanunda değişiklik öngören ve 32 maddeden oluşan taslak, son hali verildikten sonra TBMM’ye sunulacak.Noter belgelerine karekod şartıTaslakla Noterlik Kanunu’nda yapılacak değişiklik kapsamında, noterler tarafından düzenlenen belgelerde karekod bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Belgelerin içeriği ve geçerliliği, Türkiye Noterler Birliği’ne ait uygulama veya internet sitesi üzerinden karekod okutularak doğrulanabilecek. Amaç, belge sahteciliğinin önüne geçmek.Karekodsuz bono geçerli olmayacakPaketle Türk Ticaret Kanunu’nun bono hükümlerinde de değişikliğe gidiliyor. Buna göre bonoların karekodlu olarak düzenlenmesi şart olacak; karekodsuz belge bono vasfı kazanamayacak. Karekodu üretecek sistemin hangi kurumca kurulacağı, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenecek.Noter yardımcılığı sistemi kuruluyorDüzenlemeyle “noter yardımcılığı” kurumu ihdas edilecek. Hukuk fakültesi mezunu ve noterlik belgesi bulunan kişiler noter yardımcısı olarak istihdam edilebilecek. Birinci sınıf noterliklerde bir noter yardımcısı bulundurmak zorunlu olacak, diğerlerinde ise isteğe bağlı uygulanacak.Yargıtay bozmalı dosyalara öncelikHukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, Yargıtay’ın bozma kararı verdiği davalar, mahkemelerde öncelikle ele alınacak. Ayrıca Yargıtay’ın temyiz incelemesi yaptığı dosyalarda, ilk derece mahkemelerinin “görevsizlik” veya “yetkisizlik” gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceği hüküm altına alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/para-trafigi-mercek-altinda-bankalardan-kredi-ve-kart-icin-yeni-kriter-1102608426.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090422501_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6060163d764e0fbc43173ad632d70de3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
noter, yargıtay, adalet bakanlığı, tbmm
noter, yargıtay, adalet bakanlığı, tbmm
Noter belgeleri ve bonolarda yeni dönem: Karekod zorunluluğu geliyor
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı 12. Yargı Paketi ile noter belgeleri ve bonolara karekod zorunluluğu getiriliyor. Karekodsuz bono geçerli sayılmayacak. Düzenlemeyle sahtecilik ve dolandırıcılığın önlenmesi, yargılamaların hızlandırılması ve ticari işlemlerde güvenliğin artırılması hedefleniyor.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketinde sona yaklaşıldı. Bakanlık kaynaklarına göre 7 kanunda değişiklik öngören ve 32 maddeden oluşan taslak, son hali verildikten sonra TBMM’ye sunulacak.
Noter belgelerine karekod şartı
Taslakla Noterlik Kanunu’nda yapılacak değişiklik kapsamında, noterler tarafından düzenlenen belgelerde karekod bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Belgelerin içeriği ve geçerliliği, Türkiye Noterler Birliği’ne ait uygulama veya internet sitesi üzerinden karekod okutularak doğrulanabilecek. Amaç, belge sahteciliğinin önüne geçmek.
Karekodsuz bono geçerli olmayacak
Paketle Türk Ticaret Kanunu’nun bono hükümlerinde de değişikliğe gidiliyor. Buna göre bonoların karekodlu olarak düzenlenmesi şart olacak; karekodsuz belge bono vasfı kazanamayacak. Karekodu üretecek sistemin hangi kurumca kurulacağı, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenecek.
Noter yardımcılığı sistemi kuruluyor
Düzenlemeyle “noter yardımcılığı” kurumu ihdas edilecek. Hukuk fakültesi mezunu ve noterlik belgesi bulunan kişiler noter yardımcısı olarak istihdam edilebilecek. Birinci sınıf noterliklerde bir noter yardımcısı bulundurmak zorunlu olacak, diğerlerinde ise isteğe bağlı uygulanacak.
Yargıtay bozmalı dosyalara öncelik
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, Yargıtay’ın bozma kararı verdiği davalar, mahkemelerde öncelikle ele alınacak. Ayrıca Yargıtay’ın temyiz incelemesi yaptığı dosyalarda, ilk derece mahkemelerinin “görevsizlik” veya “yetkisizlik” gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceği hüküm altına alınacak.