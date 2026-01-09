Türkiye
NASA: Crew-11'den bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle ekip Dünya'ya erken dönüyor
NASA: Crew-11'den bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle ekip Dünya’ya erken dönüyor
NASA Yöneticisi Jared Isaacman, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 11 numaralı mürettebatının, bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle planlanandan önce Dünya'ya...
NASA Yöneticisi Jared Isaacman, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 11 numaralı mürettebatının, mürettebat üyelerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle planlanandan daha erken Dünya'ya geri döneceğini söyledi.Isaacman basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:Astronotun adını ve mürettebat üyesinin ne tür sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmedi.NASA Baş Sağlık ve Tıp Sorumlusu JD Polk ise, astronotun durumunun stabil olması nedeniyle Crew-11'in erken dönüşünün bir tahliye olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 11 numaralı mürettebatında Rusya'dan Oleg Platonov, Japonya'dan Kimiya Yui'nin yanı sıra ABD'den Zena Cardman ve Michael Fincke yer alıyor.
NASA: Crew-11'den bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle ekip Dünya’ya erken dönüyor

03:53 09.01.2026
© AP Photo Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AP Photo
NASA Yöneticisi Jared Isaacman, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 11 numaralı mürettebatının, bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle planlanandan önce Dünya’ya döneceğini açıkladı.
NASA Yöneticisi Jared Isaacman, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 11 numaralı mürettebatının, mürettebat üyelerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle planlanandan daha erken Dünya'ya geri döneceğini söyledi.
Isaacman basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:
"Dün, 7 Ocak'ta, istasyondaki mürettebat üyelerinden biri tıbbi bir sorun yaşadı ve şu anda durumu stabil. Baş Sağlık ve Tıp Sorumlusu Dr. JD Polk ve kurum genelindeki liderlerle yapılan görüşmelerin ardından, astronotlarımızın sağlığı açısından 11 numaralı mürettebatı planlanan kalkıştan önce geri göndermenin en doğru karar olduğuna karar verdim"
Astronotun adını ve mürettebat üyesinin ne tür sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmedi.
NASA Baş Sağlık ve Tıp Sorumlusu JD Polk ise, astronotun durumunun stabil olması nedeniyle Crew-11'in erken dönüşünün bir tahliye olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 11 numaralı mürettebatında Rusya'dan Oleg Platonov, Japonya'dan Kimiya Yui'nin yanı sıra ABD'den Zena Cardman ve Michael Fincke yer alıyor.
