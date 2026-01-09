https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/nasa-crew-11den-bir-astronotun-saglik-sorunu-nedeniyle-ekip-dunyaya-erken-donuyor-1102601928.html

NASA: Crew-11'den bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle ekip Dünya'ya erken dönüyor

NASA: Crew-11'den bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle ekip Dünya’ya erken dönüyor

09.01.2026

2026-01-09T03:53+0300

2026-01-09T03:53+0300

2026-01-09T03:53+0300

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 11 numaralı mürettebatının, mürettebat üyelerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle planlanandan daha erken Dünya'ya geri döneceğini söyledi.Isaacman basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:Astronotun adını ve mürettebat üyesinin ne tür sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmedi.NASA Baş Sağlık ve Tıp Sorumlusu JD Polk ise, astronotun durumunun stabil olması nedeniyle Crew-11'in erken dönüşünün bir tahliye olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 11 numaralı mürettebatında Rusya'dan Oleg Platonov, Japonya'dan Kimiya Yui'nin yanı sıra ABD'den Zena Cardman ve Michael Fincke yer alıyor.

