https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/mhk-baskan-gundogdu-artik-kuluplerin-icinde-oldugu-yonettigi-hakemlik-sistemine-geciliyor-1092073869.html
MHK Başkan Gündoğdu: Artık kulüplerin içinde olduğu, yönettiği hakemlik sistemine geçiliyor
MHK Başkan Gündoğdu: Artık kulüplerin içinde olduğu, yönettiği hakemlik sistemine geçiliyor
Sputnik Türkiye
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu, yeni hakemlik sisteminde kulüplerin içinde olduğunu, denetlediği ve yönettiği bir hakemlik sistemine geçileceğini, bunun... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T20:39+0300
2024-12-26T20:39+0300
2024-12-26T20:41+0300
spor
ibrahim hacıosmanoğlu
süper lig
merkez hakem kurulu (mhk)
ferhat gündoğdu
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyelerinin bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminde yeni döneme geçileceğini açıklayan Gündoğdu, oluşturulacak danışma kurulunun 5 üyesinin 3'ünü kulüplerin, 2'sini ise federasyonun atayacağını belirtti.Gündoğdu, konuyla ilgili şunları söyledi:Üç üye kulüplerden, iki üye TFF'denYeni sistemin işleyişi hakkında bilgi veren MHK Başkanı 2 üst yönetici olacağını, bir teknik üst yönetici (CEO), yani hakemlik sisteminin teknik işlerini yürüten CEO, diğer bir deyişle şu anda kendisinin yerine getirdiği görev, bir de kurumsal CEO, yani kurumsal işleri yürüten bir kişi olacağını ifade etti.Gündoğdu, açıklamasına şöyle devam etti:'Önümüzdeki haftadan itibaren bununla ilgili çalışmalar başlayacak'Kulüplerin de yeni sisteme çok sıcak yaklaştığının altını çizen Gündoğdu, "Önümüzdeki haftadan itibaren bununla ilgili çalışmalar başlayacak ve sene sonunda her ay danışma kuruluna CEO'ların vereceği rapor doğrultusunda haziran ayına geldiğimizde nihai olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna ve Kulüpler Birliği Vakfının yönetim kuruluna sunulacak rapor doğrultusunda bu geçiş sürecinde elde edilen tecrübelerin sonucunda bir karar verilecek ve gerçekten bir şirketleşmeye geçilecek mi, geçilmeyecek mi bu, o günlerin konusu olacak. Ama biz bu önümüzdeki 4,5-5 aylık dönemde bu fırsatı çok iyi değerlendirmiş olacağız. Önemli bir geçiş süreciyle ilgili zaman kazanacağız. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/burak-yilmazdan-ve-emre-belozoglundan-pes-pese-fenerbahce-itiraflari-turkiyede-bu-anlayis-yok-1092037934.html
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ibrahim hacıosmanoğlu, süper lig, merkez hakem kurulu (mhk), ferhat gündoğdu, hakem
ibrahim hacıosmanoğlu, süper lig, merkez hakem kurulu (mhk), ferhat gündoğdu, hakem
MHK Başkan Gündoğdu: Artık kulüplerin içinde olduğu, yönettiği hakemlik sistemine geçiliyor
20:39 26.12.2024 (güncellendi: 20:41 26.12.2024)
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu, yeni hakemlik sisteminde kulüplerin içinde olduğunu, denetlediği ve yönettiği bir hakemlik sistemine geçileceğini, bunun da hakemlik sistemi için dönüm noktası olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyelerinin bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminde yeni döneme geçileceğini açıklayan Gündoğdu, oluşturulacak danışma kurulunun 5 üyesinin 3'ünü kulüplerin, 2'sini ise federasyonun atayacağını belirtti.
Gündoğdu, konuyla ilgili şunları söyledi:
"İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz'deki örneklerini inceledik. Şirketleşme modelinin hakemlik sisteminin daha modern, daha sistematik, daha profesyonelce yönetimi konusunda iyi örneklerle karşılaştık. Bunu da TFF yönetimimize sunduk. Biz böyle bir sistemi uygularsak nasıl ilerlememiz gerekiyor, bunu raporladık. Bunu Kulüpler Birliği üyelerine sunduk. Tabii öncelik, bir şirketin kurulması ve bu şirket adı altında hakemlik sisteminin yönetilmesi. Sadece Süper Lig ve 1. Lig yönetiminden bahsediyorum. Çünkü sistem bunu öngörüyor. Bu yönetimi şirket adı altında yapmak için birtakım statü ve yasal mevzuat değişikliği gerekiyor. Bunun için en uygun zamanlamanın sene sonu olabileceği öngörülüyor. Bu süreyi beklerken nasıl bir yaklaşımla biz bunu tecrübe ederize çalışmıştık ve bunu bir dönüşüm süreci adı altında adlandırdık.
Bu geçiş sürecini 'Danışma Kurulu' adı altında bir kurulla Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin yönetimini kurguladık. Nasıl çalışıyor, şu an MHK, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sistemini nasıl yönetiyorsa artık bu danışma kurulunun yetkisiyle yönetilmesini öngörüyor. Nasıl oluşuyor bu danışma kurulu, diğer ülkelerde 3 üyesini federasyon, 2 üyesini kulüpler belirliyor. Buradaki mantık kulüplerin hakemlik sistemi yönetiminde yer alması. TFF Başkanımız göreve geldiğinde bu işin sahibinin kulüpler olduğunu söylemişti. Kulüpler Birliği kurul üyelerini atarsa 19 veya 20. haftada kurul hayata geçer."
Üç üye kulüplerden, iki üye TFF'den
Yeni sistemin işleyişi hakkında bilgi veren MHK Başkanı 2 üst yönetici olacağını, bir teknik üst yönetici (CEO), yani hakemlik sisteminin teknik işlerini yürüten CEO, diğer bir deyişle şu anda kendisinin yerine getirdiği görev, bir de kurumsal CEO, yani kurumsal işleri yürüten bir kişi olacağını ifade etti.
Gündoğdu, açıklamasına şöyle devam etti:
"Toplam 2 CEO ile sistemin yürütülmesini öngörüyor. Danışma kurulu atamalar, eğitimler, hakemlik sistemini ilgilendiren her kararı verebilme yetkisine sahip olacak. Federasyon başkanımız kulüplere 'Beş üyeyi de siz atayabilirsiniz.' demişti ama kulüpler danışma kurulunun bu geçiş sürecindeki görevlerini, yapacağı işleri, hangi mantıkla, hangi açıklıkla, hangi şeffaflıkla bunu istediğimizi veya bunu önerdiğimizi gördüğünde birliğin yaklaşımı çok olumlu oldu ve bu danışma kurulu sürecini kabul ettiler. Önümüzdeki hafta kulüpler 3 danışma kurulu üyesini federasyona bildirecek. TFF Yönetim Kurulu da 2 üye atayarak danışma kurulu faaliyetine belirlenen haftadan itibaren başlayacak. Bu hakemlik sistemi için önemli bir dönüm noktası. Artık kulüplerin içinde olduğu, kulüplerin belirlediği kişilerin denetlediği, yönettiği bir sisteme geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki taraflı bir yönetim tarzıyla hakemlik sistemi daha sorgulanabilir, daha şeffaf, daha profesyonelce yönetim için bir geçiş aşamasına giriyor."
'Önümüzdeki haftadan itibaren bununla ilgili çalışmalar başlayacak'
Kulüplerin de yeni sisteme çok sıcak yaklaştığının altını çizen Gündoğdu, "Önümüzdeki haftadan itibaren bununla ilgili çalışmalar başlayacak ve sene sonunda her ay danışma kuruluna CEO'ların vereceği rapor doğrultusunda haziran ayına geldiğimizde nihai olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna ve Kulüpler Birliği Vakfının yönetim kuruluna sunulacak rapor doğrultusunda bu geçiş sürecinde elde edilen tecrübelerin sonucunda bir karar verilecek ve gerçekten bir şirketleşmeye geçilecek mi, geçilmeyecek mi bu, o günlerin konusu olacak. Ama biz bu önümüzdeki 4,5-5 aylık dönemde bu fırsatı çok iyi değerlendirmiş olacağız. Önemli bir geçiş süreciyle ilgili zaman kazanacağız. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.