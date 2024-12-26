MHK Başkan Gündoğdu: Artık kulüplerin içinde olduğu, yönettiği hakemlik sistemine geçiliyor

"İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz'deki örneklerini inceledik. Şirketleşme modelinin hakemlik sisteminin daha modern, daha sistematik, daha profesyonelce yönetimi konusunda iyi örneklerle karşılaştık. Bunu da TFF yönetimimize sunduk. Biz böyle bir sistemi uygularsak nasıl ilerlememiz gerekiyor, bunu raporladık. Bunu Kulüpler Birliği üyelerine sunduk. Tabii öncelik, bir şirketin kurulması ve bu şirket adı altında hakemlik sisteminin yönetilmesi. Sadece Süper Lig ve 1. Lig yönetiminden bahsediyorum. Çünkü sistem bunu öngörüyor. Bu yönetimi şirket adı altında yapmak için birtakım statü ve yasal mevzuat değişikliği gerekiyor. Bunun için en uygun zamanlamanın sene sonu olabileceği öngörülüyor. Bu süreyi beklerken nasıl bir yaklaşımla biz bunu tecrübe ederize çalışmıştık ve bunu bir dönüşüm süreci adı altında adlandırdık.

Bu geçiş sürecini 'Danışma Kurulu' adı altında bir kurulla Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin yönetimini kurguladık. Nasıl çalışıyor, şu an MHK, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sistemini nasıl yönetiyorsa artık bu danışma kurulunun yetkisiyle yönetilmesini öngörüyor. Nasıl oluşuyor bu danışma kurulu, diğer ülkelerde 3 üyesini federasyon, 2 üyesini kulüpler belirliyor. Buradaki mantık kulüplerin hakemlik sistemi yönetiminde yer alması. TFF Başkanımız göreve geldiğinde bu işin sahibinin kulüpler olduğunu söylemişti. Kulüpler Birliği kurul üyelerini atarsa 19 veya 20. haftada kurul hayata geçer."