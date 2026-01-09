Türkiye
Mezar soyguncusunun evinden çıkan 100'den fazla insan kafatası polisi bile şaşırttı
Mezar soyguncusunun evinden çıkan 100'den fazla insan kafatası polisi bile şaşırttı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir mezarlıkta aylardır süren soygunların ardından gözaltına alınan 34 yaşındaki bir şüphelinin evinde 100’den fazla insan... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T15:11+0300
2026-01-09T15:11+0300
dünya
abd
philadelphia
mezar soygunu
suçüstü
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yürütülen bir mezar soygunu soruşturması yetkililerin 'dehşet verici' olarak nitelendirdiği bulgularla sonuçlandı. Polis, Philadelphia yakınlarında 1855'te kurulan ve ABD'nin en büyük terk edilmiş mezarlıklarından birinde görülen insan kemikleri ve kafataslarının ardından, 'bir evin bodrum katında yüzlerce insan kalıntısına ulaşıldığını' açıkladı.Pensilvanya yetkilileri, bir mezarlık çevresinde park halindeki bir aracın içinde görülür vaziyette duran kemik ve kafataslarının polis ekiplerini harekete geçirdiğini aktardı. Araştırma, 34 yaşındaki Jonathan Christ Gerlach isimli bir adamın evine kadar uzadı. Yapılan aramalarda 100'den fazla insan kafatası, kemikler, mumyalanmış el ve ayaklar, çürümekte olan iki gövde ve çok sayıda iskelet parçası bulunduğu açıklandı.Soyguncu suçüstü yakalandıDelaware County Savcısı Tanner Rouse, ele geçirilen kalıntıların farklı durumlarda olduğunu belirterek, “Bazıları asılı haldeydi, bazıları birleştirilmişti, bazıları ise raflarda yalnızca kafatası olarak duruyordu” dedi. Kalıntıların büyük bölümünün bodrum katta bulunduğu, ayrıca mezarlardan alındığı değerlendirilen takıların da ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, bir mezardan çıkarılan kalıntılarda kalp pili dahi bulunduğunu aktardı.Şüpheli, polis tarafından elinde levye ve çuval ile aracına dönerken yakalandı. Çuvalın içinde iki küçük çocuğa ait mumyalanmış kalıntılar, üç kafatası ve başka kemiklerin bulunduğu belirtildi. Gerlach’ın ifadesinde yaklaşık 30 mezardan insan kalıntısı aldığını söylediği aktarıldı.Gerlach hakkında, 100’er ayrı suçtan “cesede saygısızlık” ve “çalıntı mal bulundurma” başta olmak üzere, tarihi mezarlığa zarar verme, hırsızlık, izinsiz girme ve kamuya ait anıtlara zarar verme suçlamaları yöneltildi. Şüpheli, 1 milyon dolar kefaletle cezaevinde tutuluyor.
© AP Photo / Matt Rourke
Abone ol
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir mezarlıkta aylardır süren soygunların ardından gözaltına alınan 34 yaşındaki bir şüphelinin evinde 100’den fazla insan kafatası ile mumyalanmış beden parçaları ele geçirildi. Yetkililer olayı 'dehşet verici' olarak tanımladı. Şüpheli, 1 milyon dolar kefaletle cezaevinde tutuluyor.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yürütülen bir mezar soygunu soruşturması yetkililerin 'dehşet verici' olarak nitelendirdiği bulgularla sonuçlandı. Polis, Philadelphia yakınlarında 1855'te kurulan ve ABD'nin en büyük terk edilmiş mezarlıklarından birinde görülen insan kemikleri ve kafataslarının ardından, 'bir evin bodrum katında yüzlerce insan kalıntısına ulaşıldığını' açıkladı.
Pensilvanya yetkilileri, bir mezarlık çevresinde park halindeki bir aracın içinde görülür vaziyette duran kemik ve kafataslarının polis ekiplerini harekete geçirdiğini aktardı. Araştırma, 34 yaşındaki Jonathan Christ Gerlach isimli bir adamın evine kadar uzadı.
Yapılan aramalarda 100'den fazla insan kafatası, kemikler, mumyalanmış el ve ayaklar, çürümekte olan iki gövde ve çok sayıda iskelet parçası bulunduğu açıklandı.

Soyguncu suçüstü yakalandı

Delaware County Savcısı Tanner Rouse, ele geçirilen kalıntıların farklı durumlarda olduğunu belirterek, “Bazıları asılı haldeydi, bazıları birleştirilmişti, bazıları ise raflarda yalnızca kafatası olarak duruyordu” dedi.
Kalıntıların büyük bölümünün bodrum katta bulunduğu, ayrıca mezarlardan alındığı değerlendirilen takıların da ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, bir mezardan çıkarılan kalıntılarda kalp pili dahi bulunduğunu aktardı.
Şüpheli, polis tarafından elinde levye ve çuval ile aracına dönerken yakalandı. Çuvalın içinde iki küçük çocuğa ait mumyalanmış kalıntılar, üç kafatası ve başka kemiklerin bulunduğu belirtildi. Gerlach’ın ifadesinde yaklaşık 30 mezardan insan kalıntısı aldığını söylediği aktarıldı.
Gerlach hakkında, 100’er ayrı suçtan “cesede saygısızlık” ve “çalıntı mal bulundurma” başta olmak üzere, tarihi mezarlığa zarar verme, hırsızlık, izinsiz girme ve kamuya ait anıtlara zarar verme suçlamaları yöneltildi. Şüpheli, 1 milyon dolar kefaletle cezaevinde tutuluyor.
