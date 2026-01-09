https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/filipinlerde-cop-depolama-alani-coktu-1-kisi-oldu-onlarca-kisi-enkaz-altinda-mahsur-kaldi-1102619111.html

Filipinler'de çöp depolama alanı çöktü: 1 kişi öldü, onlarca kişi enkaz altında mahsur kaldı

Filipinler’in Cebu kentinde bulunan bir çöp depolama sahasında meydana gelen çökmede 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, aralarında işçilerin de... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Filipinler'in orta kesimlerinde yer alan Cebu kentinde dev bir depolama alanının çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi enkaz altında kaldı. Yetkililer, çöp depolama sahasında meydana gelen olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlatıldıYetkililer, çökmenin ardından 12 yaralının enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, olası yeni çökmeler nedeniyle kurtarma çalışmalarının büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, “Bu diğer toprak kaymaları gibi değil. Üstten kazı yapıldığında alt kısım yumuşak kalıyor ve müdahale durumu daha da kötüleştirebilir” dedi.

