https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/filipinlerde-cop-depolama-alani-coktu-1-kisi-oldu-onlarca-kisi-enkaz-altinda-mahsur-kaldi-1102619111.html
Filipinler'de çöp depolama alanı çöktü: 1 kişi öldü, onlarca kişi enkaz altında mahsur kaldı
Filipinler'de çöp depolama alanı çöktü: 1 kişi öldü, onlarca kişi enkaz altında mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Filipinler’in Cebu kentinde bulunan bir çöp depolama sahasında meydana gelen çökmede 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, aralarında işçilerin de... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T14:08+0300
2026-01-09T14:08+0300
2026-01-09T14:08+0300
dünya
filipinler
heyelan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102617189_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_746b714b000ad6253fa588ba802d2fd8.jpg
Filipinler'in orta kesimlerinde yer alan Cebu kentinde dev bir depolama alanının çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi enkaz altında kaldı. Yetkililer, çöp depolama sahasında meydana gelen olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlatıldıYetkililer, çökmenin ardından 12 yaralının enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, olası yeni çökmeler nedeniyle kurtarma çalışmalarının büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, “Bu diğer toprak kaymaları gibi değil. Üstten kazı yapıldığında alt kısım yumuşak kalıyor ve müdahale durumu daha da kötüleştirebilir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/beklenen-oldu-byuk-bir-gurultuyle-heyelan-oldu-eve-kaya-dustu-allahtan-geldi-yapacak-bir-sey-yok-1102553366.html
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102617189_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_db37cb0ddf88a8eb3422c4d8a4c157f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filipinler, heyelan
Filipinler'de çöp depolama alanı çöktü: 1 kişi öldü, onlarca kişi enkaz altında mahsur kaldı
Filipinler’in Cebu kentinde bulunan bir çöp depolama sahasında meydana gelen çökmede 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, aralarında işçilerin de bulunduğu 30’dan fazla kişiden haber alınamıyor. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Filipinler'in orta kesimlerinde yer alan Cebu kentinde dev bir depolama alanının çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi enkaz altında kaldı. Yetkililer, çöp depolama sahasında meydana gelen olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Yetkililer, çökmenin ardından 12 yaralının enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, olası yeni çökmeler nedeniyle kurtarma çalışmalarının büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, “Bu diğer toprak kaymaları gibi değil. Üstten kazı yapıldığında alt kısım yumuşak kalıyor ve müdahale durumu daha da kötüleştirebilir” dedi.