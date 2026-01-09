Meteoroloji'nin 27 il için sarı kodlu uyarısı devam ediyor: Kıyılar hariç kar yağışı etkili olacak
© AA / Arife KarakumKar yağışı
© AA / Arife Karakum
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren kıyı bölgeleri hariç kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. 27 il için sarı kodlu hava olayı uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ocak Cuma günü hava tahminlerine göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
27 il için sarı kodlu uyarı
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınlandı.
Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den sağanak, kar, çığ ve kuvvetli rüzgar uyarıları
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımada aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ÇANAKKALE – 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR – 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
MUĞLA – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın kuzey kesimlerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
HATAY – 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
ISPARTA – 4°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR – 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KAYSERİ – 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA – 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU – 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
RİZE – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
SAMSUN – 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – 1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde kuvvetli
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde kuvvetli
KARS – -1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA – 2°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN – 4°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BATMAN – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
DİYARBAKIR – 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MARDİN – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu