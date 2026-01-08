https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/okullara-kar-ve-firtina-engeli-yarin-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1102598733.html
Okullara kar ve fırtına engeli: Yarın tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Olumsuz hava koşulları eğitim-öğretimi etkiledi. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde fırtına nedeniyle hasar gören bazı okullarda eğitime bir gün ara verilirken... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102357788_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_efa3ccab2b5509bf7d66d7db5516be7a.jpg
Türkiye’nin batısında etkili olan fırtınayla doğu kesimlerinde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkiledi.Darıca’da etkili olan fırtınanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde çatı bölümlerinde hasar oluştuğu belirlenen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Öte yandan Tunceli Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak Cuma günü Tunceli genelinde üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelle anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Türkiye’nin batısında etkili olan fırtınayla doğu kesimlerinde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkiledi.
Darıca’da etkili olan fırtınanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde çatı bölümlerinde hasar oluştuğu belirlenen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Öte yandan Tunceli Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak Cuma günü Tunceli genelinde üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelle anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.