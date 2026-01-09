https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/kuzey-kibrista-asgari-ucret-belli-oldu-1102628504.html

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2026 yılı için belirlediği yeni asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

9 Ocak 2026 tarihli Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 1 Ocak 2026’dan itibaren belirlendi.Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, ilgili mevzuat kapsamında 10 günlük itiraz süresi de başlatıldı.Resmi karara göre yeni asgari ücret tutarları saatlik 349.71 TL, günlük 2 bin 797.75 TL, haftalık 13 bin 988.76 TL. Aylık asgari ücret brüt 60 bin 618 TL, net ise 52 bin 738 TL olarak uygulanacak.

