Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu
09.01.2026
9 Ocak 2026 tarihli Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 1 Ocak 2026’dan itibaren belirlendi.Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, ilgili mevzuat kapsamında 10 günlük itiraz süresi de başlatıldı.Resmi karara göre yeni asgari ücret tutarları saatlik 349.71 TL, günlük 2 bin 797.75 TL, haftalık 13 bin 988.76 TL. Aylık asgari ücret brüt 60 bin 618 TL, net ise 52 bin 738 TL olarak uygulanacak.
