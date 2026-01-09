Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/kuzey-kibrista-asgari-ucret-belli-oldu-1102628504.html
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2026 yılı için belirlediği yeni asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T22:08+0300
2026-01-09T22:08+0300
dünya
kuzey kıbrıs
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a3bb9f7c16454798505f0118dcded513.jpg
9 Ocak 2026 tarihli Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 1 Ocak 2026’dan itibaren belirlendi.Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, ilgili mevzuat kapsamında 10 günlük itiraz süresi de başlatıldı.Resmi karara göre yeni asgari ücret tutarları saatlik 349.71 TL, günlük 2 bin 797.75 TL, haftalık 13 bin 988.76 TL. Aylık asgari ücret brüt 60 bin 618 TL, net ise 52 bin 738 TL olarak uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/asgari-ucret-toplantisi-tamamlandi-2026-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-1102129247.html
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64727488bd1bc7ad4f72b012fefe0324.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey kıbrıs, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
kuzey kıbrıs, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu

22:08 09.01.2026
© AAEmekli maaş farkı
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AA
Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2026 yılı için belirlediği yeni asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre asgari ücret net 52 bin 738 TL olarak uygulanacak.
9 Ocak 2026 tarihli Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 1 Ocak 2026’dan itibaren belirlendi.
Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, ilgili mevzuat kapsamında 10 günlük itiraz süresi de başlatıldı.
Resmi karara göre yeni asgari ücret tutarları saatlik 349.71 TL, günlük 2 bin 797.75 TL, haftalık 13 bin 988.76 TL. Aylık asgari ücret brüt 60 bin 618 TL, net ise 52 bin 738 TL olarak uygulanacak.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
EKONOMİ
Asgari ücret toplantısı tamamlandı: 2026 asgari ücret ne kadar oldu?
23 Aralık 2025, 18:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала