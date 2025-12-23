https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/asgari-ucret-toplantisi-tamamlandi-2026-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-1102129247.html
Asgari ücret toplantısı tamamlandı: 2026 asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari ücret toplantısı tamamlandı: 2026 asgari ücret ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Asgari ücret 2026'da ne kadar oldu?
2025-12-23T18:54+0300
2025-12-23T18:54+0300
2025-12-23T18:56+0300
ekonomi̇
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret
asgari ücret zammı 2026
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret 2026'da ne oldu
asgari ücret net 2026
asgari ücret brüt 2026
asgari ücret tarifesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Toplantıda 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. Yeni asgari ücret net 28 bin 75 lira olarak açıklandı. 2026 yılı asgari ücret desteği bin liradan bin 270 liraya yükseldi. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/asgari-ucret-komisyonu-bugun-yeniden-toplaniyor-1102104520.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret son dakika 2026, asgari ücret 2026, asgari ücret brüt 2026, asgari ücret net 2026, asgari ücret 2026 ne kadar oldu, yeni asgari ücret ne kadar, 2026 asgari ücreti ne kadar oldu, asgari ücret açıklandı mı, asgari ücret 2026 ne oldu
asgari ücret son dakika 2026, asgari ücret 2026, asgari ücret brüt 2026, asgari ücret net 2026, asgari ücret 2026 ne kadar oldu, yeni asgari ücret ne kadar, 2026 asgari ücreti ne kadar oldu, asgari ücret açıklandı mı, asgari ücret 2026 ne oldu
Asgari ücret toplantısı tamamlandı: 2026 asgari ücret ne kadar oldu?
18:54 23.12.2025 (güncellendi: 18:56 23.12.2025)
Üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak belirledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantı tamamlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Toplantıda 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. Yeni asgari ücret net 28 bin 75 lira olarak açıklandı. 2026 yılı asgari ücret desteği bin liradan bin 270 liraya yükseldi.
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.