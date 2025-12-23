https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/asgari-ucret-toplantisi-tamamlandi-2026-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-1102129247.html

Asgari ücret toplantısı tamamlandı: 2026 asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret 2026'da ne kadar oldu?

2025-12-23

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Toplantıda 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. Yeni asgari ücret net 28 bin 75 lira olarak açıklandı. 2026 yılı asgari ücret desteği bin liradan bin 270 liraya yükseldi. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

