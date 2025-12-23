Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Asgari ücret toplantısı tamamlandı: 2026 asgari ücret ne kadar oldu?
2025-12-23T18:54+0300
2025-12-23T18:56+0300
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret
asgari ücret zammı 2026
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret 2026'da ne oldu
asgari ücret net 2026
asgari ücret brüt 2026
asgari ücret tarifesi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Toplantıda 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. Yeni asgari ücret net 28 bin 75 lira olarak açıklandı. 2026 yılı asgari ücret desteği bin liradan bin 270 liraya yükseldi. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.
18:54 23.12.2025 (güncellendi: 18:56 23.12.2025)
© AAMemur ve emekli zammı
Üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak belirledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantı tamamlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Toplantıda 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. Yeni asgari ücret net 28 bin 75 lira olarak açıklandı. 2026 yılı asgari ücret desteği bin liradan bin 270 liraya yükseldi.
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.
Asgari ücret görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
Milyonların gözü toplantıya çevrildi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı
14:41
