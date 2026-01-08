https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-ve-petro-gorustu-abd-ve-kolombiya-disisleri-bakanlari-arasinda-gorusmeler-planlaniyor-1102568860.html
Trump ve Petro görüştü: 'ABD ve Kolombiya Dışişleri Bakanları arasında görüşmeler planlanıyor'
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile uyuşturucu sorununa ilişkin bir görüşme yaptığını, iki ülke dışişleri bakanlıkları... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile uyuşturucu sorunu hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu. Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın gelecekte kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kolombiya Dışişleri Bakanı arasında görüşmeler planlanıyor. Görüşme, Washington DC'deki Beyaz Saray'da gerçekleşecek