Trump ve Petro görüştü: 'ABD ve Kolombiya Dışişleri Bakanları arasında görüşmeler planlanıyor'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu. Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın gelecekte kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kolombiya Dışişleri Bakanı arasında görüşmeler planlanıyor. Görüşme, Washington DC'deki Beyaz Saray'da gerçekleşecek