Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-ve-petro-gorustu-abd-ve-kolombiya-disisleri-bakanlari-arasinda-gorusmeler-planlaniyor-1102568860.html
Trump ve Petro görüştü: 'ABD ve Kolombiya Dışişleri Bakanları arasında görüşmeler planlanıyor'
Trump ve Petro görüştü: 'ABD ve Kolombiya Dışişleri Bakanları arasında görüşmeler planlanıyor'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile uyuşturucu sorununa ilişkin bir görüşme yaptığını, iki ülke dışişleri bakanlıkları... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T03:55+0300
2026-01-08T03:55+0300
dünya
abd
donald trump
marco rubio
abd
kolombiya
washington
gustavo petro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102568705_0:102:1024:678_1920x0_80_0_0_b8e523b2fbbf2959597b75fea897e56f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile uyuşturucu sorunu hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-venezuela-yeni-petrol-anlasmamizdan-elde-edecegi-parayla-sadece-amerikan-yapimi-urunler-satin-1102568549.html
abd
kolombiya
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102568705_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_48a3482929302ca0716e0faed06f38a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, marco rubio, abd, kolombiya, washington, gustavo petro
abd, donald trump, marco rubio, abd, kolombiya, washington, gustavo petro

Trump ve Petro görüştü: 'ABD ve Kolombiya Dışişleri Bakanları arasında görüşmeler planlanıyor'

03:55 08.01.2026
© AP, CanvaABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AP, Canva
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile uyuşturucu sorununa ilişkin bir görüşme yaptığını, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında Washington’da temasların planlandığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile uyuşturucu sorunu hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu. Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın gelecekte kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kolombiya Dışişleri Bakanı arasında görüşmeler planlanıyor. Görüşme, Washington DC'deki Beyaz Saray'da gerçekleşecek
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
DÜNYA
Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak
02:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала