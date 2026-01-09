https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/kocaeli-valiligi-duyurdu-motosiklet-ve-kuryelere-yasak-geldi-1102623639.html

Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosiklet ve kuryelere yasak geldi

Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosiklet ve kuryelere yasak geldi

Sputnik Türkiye

Kocaeli Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde geçici trafik tedbirleri alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T17:18+0300

2026-01-09T17:18+0300

2026-01-09T17:18+0300

türki̇ye

kocaeli valiliği

motosiklet

kurye

moto kurye

esnaf kurye

motokurye

fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094432342_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9ee87018b3b3af821614186d1068a9de.jpg

Kocaeli'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre oluşabilecek risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak kısıtlandı.Söz konusu yasak, 10 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve 11 Ocak Pazar günü saat 09.00’a kadar devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/motokuryelerin-trafige-cikisi-yasaklandi-yasak-hangi-illlerde-ve-ne-kadar-surecek-1102422503.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli valiliği, motosiklet, kurye, moto kurye, esnaf kurye, motokurye, fırtına