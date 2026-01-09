Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/kocaeli-valiligi-duyurdu-motosiklet-ve-kuryelere-yasak-geldi-1102623639.html
Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosiklet ve kuryelere yasak geldi
Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosiklet ve kuryelere yasak geldi
Kocaeli Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde geçici trafik tedbirleri alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
kocaeli valiliği
motosiklet
kurye
moto kurye
esnaf kurye
motokurye
fırtına
Kocaeli'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre oluşabilecek risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak kısıtlandı.Söz konusu yasak, 10 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak ve 11 Ocak Pazar günü saat 09.00'a kadar devam edecek.
türki̇ye
2026
kocaeli valiliği, motosiklet, kurye, moto kurye, esnaf kurye, motokurye, fırtına
Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosiklet ve kuryelere yasak geldi

17:18 09.01.2026
Kocaeli Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde geçici trafik tedbirleri alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.
Kocaeli'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre oluşabilecek risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak kısıtlandı.
Söz konusu yasak, 10 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve 11 Ocak Pazar günü saat 09.00’a kadar devam edecek.
Motokurye kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
TÜRKİYE
Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı: Yasak hangi illlerde ve ne kadar sürecek?
2 Ocak, 01:40
