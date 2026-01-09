https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/kocaeli-valiligi-duyurdu-motosiklet-ve-kuryelere-yasak-geldi-1102623639.html
Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosiklet ve kuryelere yasak geldi
Kocaeli Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde geçici trafik tedbirleri alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada... 09.01.2026
2026-01-09T17:18+0300
2026-01-09T17:18+0300
2026-01-09T17:18+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094432342_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9ee87018b3b3af821614186d1068a9de.jpg
Kocaeli'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre oluşabilecek risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak kısıtlandı.Söz konusu yasak, 10 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve 11 Ocak Pazar günü saat 09.00’a kadar devam edecek.
Kocaeli Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde geçici trafik tedbirleri alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.
Kocaeli'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre oluşabilecek risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak kısıtlandı.
Söz konusu yasak, 10 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve 11 Ocak Pazar günü saat 09.00’a kadar devam edecek.